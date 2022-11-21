萬能科大智慧創新 培育前瞻科技人才

隨著全球車用電子、5G及AI人工智慧等需求暢旺，智能科技的產業浪潮正在席捲市場。萬能科技大學莊暢校長表示：「學校非常重視前瞻、先進及創新的科技發展，我們將整合航空暨工程學院的電機工程系(電機系)、資訊工程系(資工系)、精密機械與工業工程系(精工系)及車輛工程系(車輛系)的研究能量，運用AI人工智慧、雲端運算(cloud computing)、物聯網(IoT)、5G通訊與大數據(Big Data)，打造先進智慧機器人實驗室、智慧製造與智慧生產實習工廠、自動駕駛電動汽車的技術研發中心。」

精工系大四實習學生進行車銑複合機的試機切削功能操作。圖／萬能科大提供

先進智慧機器人實驗室 具備自動駕駛智能汽車感測

智慧機器人浪潮將快速席捲製造業、汽車工業、與消費性電子產品，資工系耗資千萬成立的「先進智慧機器人實驗室」，具有人工智慧及高度自主性的機器人系統，搭載了2D/3D光達、望遠攝影機、與魚眼攝影機，具備自動駕駛智能汽車上的各種感測器。

精工系的智慧製造與智慧生產實習工廠，設有先進五軸CNC加工教學設施。圖／萬能科大提供

智能科技推動全球機械產業智慧升級的浪潮，資工系目前也與精工系進行智慧製造與智慧生產的深入研究，「先進智慧機器人實驗室」，配置兩支搭載電腦視覺系統的精密工業級機械手臂，可在生產線上執行產品裝配與精密檢測。

精工系郭順奇老師利用五軸加工機加工渦輪扇葉。圖／萬能科大提供

頂級智慧製造與智慧生產實習工廠 產學無縫接軌

而精工系斥資五千多萬元打造同步業界的的類工廠—「智慧製造與智慧生產實習工廠」，提供智慧製造的實務教學基地，更是目前桃園唯一設有先進五軸CNC加工教學設施。除培育精密機械加工與量測實作人才外，更涵蓋培育航空零組件的精密設計、製造與量測實作、多軸加工高階技術人才的養成，更讓教學與職場無縫接軌。所以只要學生有心向學，將來不論是在機械、航太及科技等領域，都是師傅級的專業達人。

產學攜手合作 成立「半導體人才培育中心」

近年少子化與疫情影響，台灣科技業面臨缺工問題，其中半導體產業需求最大，各科技廠釋出大量職缺，萬能科技大學攜手企業成立「半導體人才培育中心」，合作廠商也開出高薪提供學生實習，幫助同學提早進入就業市場。今年萬能科大與廠商合作開設三個產學攜手專班：資工系的「智慧機械與電子產業專班」、精工系「機密機械加工產業專班」、航機系的「機電整合製造專班」，學生「入學即就業」，除了領取優渥的薪資福利之外，又享有4年相當國立大學的學雜費收費，廠商甚至再加碼全額補助學雜費。

成績優異進入台積電、長榮航太 年薪百萬美夢成真

莊暢校長表示，萬能科大是全國唯一的「智慧航空城大學」，緊密鏈結航空城產業與桃園市的八大工業區，其所培養的科技人才，具有專業證照、數位能力及技能競賽能力，歷經校外實習的歷練，非常受企業青睞。許多畢業生進入台積電、長榮航太等公司，年薪百萬美夢成真。