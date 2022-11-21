桃竹苗分署委外職訓課程 受理招生中

中年轉業免驚 職訓續航不卡關

中高齡藉由職訓，也能在人生下半場找到職涯第二春！現年56歲的簡彩縈，參訓前曾在人力派遣公司擔任近9年的行政人員，但因為長期使用電腦工作，造成眼睛損傷，還因此患上偏頭痛，考量身體狀況無法繼續負荷工作，決定向公司提出離職重新轉換跑道。

辭職後的簡彩縈，恰巧碰上疫情及身體健康因素等影響，空窗近2年都找不到適合且穩定的工作，但她並沒有因此放棄，在分析自己對餐飲烹飪有興趣，而且體力也可以負荷，還能一直做到老，覺得何不將興趣結合工作嘗試看看，於是簡彩縈上網搜尋並報名由勞動部桃竹苗分署委託社團法人中華技藝推廣協會開辦的「食品加工與販售技能培訓班」，每天自八德通勤1小時往返中壢，積極參與培訓課程，學習各式烹飪與如何販售等技巧。

初次接觸專業的烹飪職訓課程，簡彩瑩直言課程實用、紮實，而且多元有趣，從基礎的刀工處理及食材準備到各式小吃、御手便當、蔬食及創意特色料理、異國風味料理與調理包製作，還有產品拍攝及文宣製作及網路行銷等，讓學員可以運用網路行銷的技巧自行創業，經營自身品牌。今年9月初甫結訓的簡彩瑩說，自己最拿手的是肉羹和餛飩，後續仍會持續開發新菜品，請老師、同學幫忙品嚐，並採購封口機等相關設備，作成料理包自行販售；簡彩瑩感謝有職訓的幫助，才能找到適合且喜歡的工作，展開職涯第二春。

桃竹苗分署長林淑媛表示，邁入高齡化的社會，不少勞工朋友會面臨中年轉業的抉擇，了解自己的興趣與需求，再透過學習第二專長來延續競爭力，才能在人生下半場跨域再出發。她更進一步表示，桃竹苗分署希望為轄區民眾創造更多就業機會，每年與轄區優質辦訓單位合作開辦近140班職前訓練訓練4,200人次，填補產業所需的人才缺口，截至10月底，已開訓近110個班級訓練3,040人次，後續至年底仍有近20個班陸續開訓，包含美容造型、觀光餐旅、行銷等課程，歡迎失(待)業的民眾、中高齡或想轉業的婦女朋友們多加利用，課程補助80%至100%，詳細課程內容已開放報名，歡迎至「台灣就業通」官網查詢(https://ojt.wda.gov.tw/)或洽詢桃竹苗分署網站(https://thmr.wda.gov.tw/)或洽詢03-485-5368(轉分機1331～1334、1338～1350)