陽明交大半導體產業專業人才發展基地研討會盛大登場

台灣半導體產業大缺工，從IC設計、研發、製程到設備工程師全面吃緊，各科技大廠紛紛向私大、技職生招手，釋出實習與工作機會。因應半導體人才荒，國立陽明交通大學與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署成立「半導體產業專業人才發展基地」，目前已超過350人完成培訓，約7成順利就業。

半導體產業專業人才發展基地於11月20日舉辦「半導體產業人才培育與永續發展研討會」，邀請1111人力銀行黃若薇發言人分享從自我探索開始，藉由自我檢視瞭解興趣後結合專業職能與產業發展趨勢，建構完整職涯發展目標。光電科技工業協進會羅懷家執行長也分享目前半導體產業趨勢，介紹無線通訊、車用領域應用、物聯網等半導體產業未來三大重要發展方向。

陽明交大陳永富副校長在研討會中提到聯合國永續發展目標SDGs 4「確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習」與SDGs 8「促進包容且永續的經濟成長，讓每個人都有一份好工作」，半導體產業專業人才發展基地投入國家重點領域的專業人才培育，解決時下高科技產業的人才需求問題。學員的背景更不限於理工科系，透過兩個月的培訓加入半導體產業職場，促進跨領域的人才流動。陳永富副校長說，人才發展基地的目標就是以高品質的教育，透過人文關懷與協助，塑造終身學習的環境與氛圍，此舉正是大學社會責任與永續發展的最佳典範。

國立陽明交通大學攜手勞動部勞動力發展署桃竹苗分署辦理區域產業據點職業訓練計畫。圖/主辦單位提供

鑑於人才培育成果豐碩，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於2023-2024年繼續委託陽明交大辦理「半導體與重點科技專業人才發展基地」，開設半導體製程、光電實務、電子電路系統設計應用等相關培訓課程。在培訓課程期間，除了輔導學員履歷撰寫，並舉辦企業徵才說明會，協助參訓同學媒合工作職缺，幫學生與企業做到最好的配對。人才發展基地為政府、企業、學校的三角合作，樹立了產官學的合作典範，為台灣半導體產業人才培育建立新的合作共創模式。