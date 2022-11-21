陽明交大半導體產業專業人才發展基地研討會盛大登場
台灣半導體產業大缺工，從IC設計、研發、製程到設備工程師全面吃緊，各科技大廠紛紛向私大、技職生招手，釋出實習與工作機會。因應半導體人才荒，國立陽明交通大學與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署成立「半導體產業專業人才發展基地」，目前已超過350人完成培訓，約7成順利就業。
半導體產業專業人才發展基地於11月20日舉辦「半導體產業人才培育與永續發展研討會」，邀請1111人力銀行黃若薇發言人分享從自我探索開始，藉由自我檢視瞭解興趣後結合專業職能與產業發展趨勢，建構完整職涯發展目標。光電科技工業協進會羅懷家執行長也分享目前半導體產業趨勢，介紹無線通訊、車用領域應用、物聯網等半導體產業未來三大重要發展方向。
陽明交大陳永富副校長在研討會中提到聯合國永續發展目標SDGs 4「確保有教無類、公平以及高品質的教育，及提倡終身學習」與SDGs 8「促進包容且永續的經濟成長，讓每個人都有一份好工作」，半導體產業專業人才發展基地投入國家重點領域的專業人才培育，解決時下高科技產業的人才需求問題。學員的背景更不限於理工科系，透過兩個月的培訓加入半導體產業職場，促進跨領域的人才流動。陳永富副校長說，人才發展基地的目標就是以高品質的教育，透過人文關懷與協助，塑造終身學習的環境與氛圍，此舉正是大學社會責任與永續發展的最佳典範。
鑑於人才培育成果豐碩，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於2023-2024年繼續委託陽明交大辦理「半導體與重點科技專業人才發展基地」，開設半導體製程、光電實務、電子電路系統設計應用等相關培訓課程。在培訓課程期間，除了輔導學員履歷撰寫，並舉辦企業徵才說明會，協助參訓同學媒合工作職缺，幫學生與企業做到最好的配對。人才發展基地為政府、企業、學校的三角合作，樹立了產官學的合作典範，為台灣半導體產業人才培育建立新的合作共創模式。