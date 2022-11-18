翻轉社會刻板印象 期盼媒體扮演火車頭

111年度性別平權與媒體自律宣導活動，11月18日登場，台北巿報業公會理事長陳國瑋致詞表示，台灣積極推動性別平權，成效一直在進步。20年前，當媒體報導社會新聞事件時，常常以主觀報導加害人、被害人，於是出現「媒體殺人」的負面聲音。但是，20年後的今天，報導會依據起訴書或判決書，雖然有改善，但做得仍不夠，只有媒體從業人員一起來扮演守門人角色，對新聞來源審慎把關，相信未來20年後，我們一定可以有更平衡的報導角度。

台北巿報業公會 111年度性別平權與媒體自律宣導活動，11月18日登場，台北巿報業公會理事長陳國瑋致詞表示，台灣積極推動性別平權，成效一直在進步。20年前，當媒體報導社會新聞事件時，常常以主觀報導加害人、被害人，於是出現「媒體殺人」的負面聲音。但是，20年後的今天，報導會依據起訴書或判決書，雖然有改善，但做得仍不夠，只有媒體從業人員一起來扮演守門人角色，對新聞來源審慎把關，相信未來20年後，我們一定可以有更平衡的報導角度。

性別平權與媒體自律宣導活動，包括現場出席、網路線上參加者，近百人共襄盛舉。來賓包括，文化部科長游惠容、台北巿報業公會理事長陳國瑋、iWIN網路內容防護機構組長韓昊雲、聯合大學教授吳翠松、政大副教授方念萱、台灣職安連線執行長黃怡翎、台灣防暴聯盟秘書長廖書雯等人。

iWIN網路內容防護機構組長韓昊雲指出，第一線的記者，為了搶快、搶點閱率，很容易違反兒少法，尤其是當名人鬧離婚，小孩就會受到不當報導，這時，iWIN就會發出自律通知，畢竟媒體自律比事後裁罰，來得更重要。

韓昊雲表示，新聞的價值與收益，不該是一種選擇，而是一種平衡。當一則報導有機會幫助更多人，但卻也可能毁了一個人的人生，我們是不是可以從中間，走出一條更好的道路，需要我們一起來努力。

此外，針對數位性別暴力與歧視議題，聯合大學教授吳翠松表示，數位性別暴力，背後有著意識形態，長期以來，女性身體不斷被物化，因此，媒體從業人員在報導時，下筆要更小心。

台灣職安連線執行長黃怡翎表示，新聞報導上，常見的問題是，鉅細靡遺報導細節及經過，協助散播受害者私密影像，媒體自製動畫影片，過多價值詮釋用語，以及複製性別刻板印象。舉例來說，男生被偷拍，往往被認為倒楣，如此而已。但是女性一旦被偷拍，則被不斷流傳散播，形成不斷的傷害。

台灣防暴聯盟秘書長廖書雯指出，刻板印象的根源在於性別不平等，當男人遭遇到分手、離婚困境時，常常會傷害女方，男女社會角色，價值觀需要重新再塑造，社會文化要翻轉，更需要媒體扮演重要角色。

政大副教授方念萱則表示，數位性別暴力並不是像放煙火，突然冒出，而是一個連續體，源自社會上的刻板印象、歧視。舉例來說，人肉搜索是不是數位性別暴力，當然是啊，只是我們一般人對於暴力定義，還在摸索。

最後，黃怡翎表示，一個人的力量，雖然較小，但是，若結合大家力量，一點一滴地改變，相信我們的媒體環境，就會愈來愈好。