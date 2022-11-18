商總「上市舞台與投資實例論壇」 即將登場

為推動企業與國際市場及新創生態圈的交流，對於通膨給台灣企業在資本發展帶來的困擾，雖是眼前的短期危機，卻也可能是企業「轉守為攻」！ 中華民國全國商業總會大力推動服務業創新模式與轉型升級， 引領企業發揮優勢搶進全球市場的最好契機，以吸引更多企業獲得資金挹注，進而提升企業永續發展需求，降低通膨所帶來的經濟發展遲緩，鼓勵台灣企業走向國際市場發展。

商總將於111年11月29(二)假台北信義學堂主辦「上市舞台與投資實例論壇」，與台新金融控股股份有限公司、勤業眾信聯合會計師事務所、協合國際法律事務所、康和綜合證券、香港商金通策略有限公司、識富社會企業股份有限公司協辦，希望藉由上市成功案例分享，亦為明年(112)年度國際市場拓展先導暖身。 更期待把國際上的優質資源與上市項目經驗帶給國內公司，協助企業走出國門，邁向更大的世界資本市場。

活動將廣邀各階段企業欲瞭解海外上市企業及有意進入IPO投資趨勢之各界人士相互交流，協助企業有機會認識與接觸資本市場。商總理事長許舒博表示，商總積極布建國際市場通路，替中小企業尋找更多市場，為服務業在投資市場了解實際案例的成功模式，如何協助新創企業取得資金、知識、拓展國際連結的歷程。

本次論壇邀請台新金融控股股份有限公司金控首席經濟學家李鎮宇博士、美銀證券亞太區邱文友副董事長、康和綜合證券承銷部呂素玲副總經理、台新綜合證券股份有限公司陳立國執行業務副總經理、大猩猩科技(Gorilla Technology Group Inc.)創辦人寇世斌博士、能率集團/第一化成公司董事長/能率亞洲資本基金合夥人胡湘麒等在資本市場與產業具備豐富經驗的專家擔任主講人，並邀請協合國際法律事務所張溢修外國法事務律師與勤業眾信聯合會計師事務所審計部呂宜真會計師參與論壇統問統答。

論壇中將與企業分享世界3D大變局下的風險與機會、企業轉型與創投合作的經驗談、美國SPAC上市經驗、海外上市近況、KY公司上市櫃之現況及未來、近期上市案例等多個精彩內容，希望助力台灣新創企業與國際有更多的連結及發展。本論壇為免費報名，名額有限， 即日起至111年11月25日止 。相關訊息與活動報名：https://reurl.cc/QWnppb