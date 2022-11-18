打造「智能高爾夫跨領域培育平台」 大田公司與屏東大學攜手產學聯盟

大田精密工業（股）公司（股票代號：8924）與國立屏東大學於2022/11/17上午十點於屏東大學游泳池暨體適能館二樓智能高爾夫模擬教室簽訂合作意向，進行「智能高爾夫模擬訓練場域結合選手人才培育」產學合作計劃策略聯盟。雙方希冀透過產學合作的模式，持續推動智能高爾夫模擬訓練場域結合選手培育計畫，發揮區域整合功能。本次合作除了贊助培訓屏東大學高爾夫選手外，雙方也攜手推動高爾夫運動的發展和高爾夫球桿人體感知測試聯結，並持續推動高爾夫產業創新、人才培育、科技整合、社會責任、在地深耕、永續發展…等。

國立屏東大學校長陳永森 (中)、大田精密董事長李孔文 (右)、理學院副院長/體育室主任及本計劃主持人林瑞興博士合影留念。圖／大田公司提供

大田精密工業股份有限公司於1988年創立，以精密鑄造起家，擁有金屬精密鑄造的核心製造工藝，同時具有高度的文創美學設計實力，高爾夫產品主要外銷日本及美國市場，為全球知名高爾夫品牌大廠例如日本的BS、MIZUNO、YAMAHA、三菱和美國的PXG、TITLEIST…等，提供設計研發製造的服務，大田是一家研發實力堅強、產品優良、服務完善之專業高爾夫ODM廠商。

簽約儀式及舉牌「我屏大、我大田、我屏東、我驕傲；強強聯手，共創多贏；產學合作、開創新盈；智能高爾夫培訓、厚植人才競爭力」大合照。圖／大田公司提供

大田持續開發各種有創意、訴求吸震與最佳「打感」、最佳打擊「音效」、最佳「操縱感」，具「物理性能」、「高附加價值」、力求輕量化之球具及具競爭力的產品。並持續提供客戶「協同設計」、「性能模擬」、「低成本化」的「量身訂作」和「設計製造服務」等。透過和屏東大學產學合作，將有效推動收集職業高爾夫選手、業餘選手、休閒選手的擊球數據、測試目前市面上不同品牌高爾夫球桿頭和大田碳纖維桿頭的大數據分析，以作為研發改良的依據，並推動高爾夫運動的普及。

屏東大學校長陳永森 (左)、大田精密董事長李孔文(右)揮桿照。圖／大田公司提供

大田董事長李孔文致詞提到，國立屏東大學是多元合流特色的優質大學，是台灣最獨特的大學！有「高教」、「技職」與「師培」三大體系的優勢，是跨界人才的培育搖籃，菁英學子們的夢想在這所優質的學校匯聚實踐！結合屏大的優勢進行智能高爾夫培訓，將達到厚植人才競爭力的綜效！

屏東大學校長陳永森表示，高爾夫是令人著迷的好運動，運動年齡層廣，連90幾歲的高齡長者都在打球，是項值得推廣的運動，並讚許大田公司是在地優秀認真的好企業，李董事長也是用心投入產業、照顧家鄉、照顧員工，有愛的企業家，有永續經營的團隊，有很好的企業文化，屏大投資智能高爾夫模擬教室為訓練和測試基地，以運動科學訓練，與大田公司「強強聯手」、產業研發，將推動產業前進，帶動共同成長、「共創多贏」！

大田公司推動感恩、惜福文化，期望促進ESG永續發展，李董事長表示自己是在地屏東人，希望自己的家鄉＿屏東要愈來愈好，和屏大有著深厚的緣份，也擔任屏大的校務發展委員顧問，提供助學金，是以感恩回饋的心，照顧在地學子，略盡一點棉薄之力…。今天與屏東大學合作，希望將來繼續加碼支持高爾夫運動，要培育更多的優秀人才代表屏東參加比賽，也期望他們成為很優秀的選手參加世界知名的比賽，並期待有機會能借重屏東大學優秀師資團隊來做更多的共同開發合作。

大田公司多年來推廣基層高爾夫運動，以感恩回饋的心，與在地優質的屏東大學產學合作、策略聯盟，希望共同實踐永續管理、帶動產業創新，推廣GOLF運動、崇尚品德教育、善盡社會責任，開創新盈」！也期待大田朝「追求永續經營環境」，推動與落實ESG永續管理，實踐「成為最有創意的民生日用精品與運動器材公司，為客戶、員工、股東及社會大眾創造最大價值及最佳服務」的願景。以「智能高爾夫的培訓、厚植人才競爭力」，讓參訓的PRO日後比賽也都有亮眼的佳績表現！