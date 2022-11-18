喜提達物流榮獲APEA雙大獎

亞洲企業商會所舉辦的「2022年亞太傑出企業獎（Asia Pacific Enterprise Awards，APEA）」於2022年11月17日舉行頒獎典禮，揭曉年度得獎名單，喜提達物流及其總經理黃明中首次參賽即分別獲得「卓越企業管理獎（Corporate Excellence Award）」及「卓越企業領袖獎（Master Entrepreneur Award）」兩大殊榮。

卓越企業管理、卓越企業領袖雙獎肯定 殊榮加倍!

在商業領域享有盛譽的亞太傑出企業獎（APEA）創始於2007年，是由非政府組織亞洲企業商會所主辦，旨在對亞太地區企業領袖、組織在發展業務中所展現的卓越成就給予榮譽與認可。在過去的15年間，此獎項分布在16個國家、超過2,000個具有影響力的商業領袖獲獎，並聚集各地表現出色的商業領袖和企業，以促進亞洲經濟永續成長。

喜提達物流成立於2012年，為專業第三方物流服務提供者，其母公司世聯倉運於1974年成立，在累積近五十年的經驗與帶領之下，喜提達結合創新思維與實務，為全球性客戶提供高附加價值的物流解決方案。於2001年導入自動化倉儲系統，成為全臺灣第一間導入自動化倉儲系統之物流業者，爾後在物流數位轉型過程中，開發及導入數位化系統操作、自動化設備，如3D視覺系統搭配人機協作機器手臂、RPA應用、CTMS 2.0(Container Transportation Management System 2.0 )與先進分揀系統等，近年來提升數位智能以及AI、大數據等應用技術，朝向倉儲物流智慧化邁進。

另在物流服務端，與日本CSG合資於2020年在新加坡成立了「CTW & CSG LOGISTICS」，提供整合性物流服務，結合台日兩國豐富的物流經驗，為更多國際性客戶創造服務價值，2022年喜提達桃園國際物流中心與桃園國際機場物流園區同時取得醫療器材GDP與QMS執照，開拓醫材市場服務，並計畫於2024年啟動台南國際物流中心，因應各產業的服務需求，為更多類型的客戶提供優質的物流解決方案。

據了解，喜提達物流成立以來以人為本的核心價值，除了極重視員工發展，並不斷強化、培育人才，打造友善職場環境，使員工與公司共同成長，同時以現代化的軟硬體設備、先進的物流技術、高彈性資訊整合系統提供客戶安全、準確、及時和具成本效益的物流服務，已躍升為世界級物流標竿。