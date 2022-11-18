「營利事業認列受控外國企業所得適用辦法」推動研討會 盛大登場

受控外國公司(CFC)反避稅法令2023年上路，我國跨國企業首當其衝

受控外國公司制度（CFC），即所得稅法第43條之3及所得基本稅額條例第12條之1，將自2023年起施行，部分規範恐怕成為企業投資及海外佈局的絆腳石，掀起企業紛紛評估撤離台灣營運總部的風潮，已引起各界高度關心。

台灣版CFC通過後，對於現行法案之配套及公平原則是否符合實務，各界雜音頻傳，對比多個先進國家各自的CFC制度，台灣版CFC擴大延伸至CFC並未實際取得的利潤，包含「持有金融資產認列未實現評價損益、投資海外上市公司（包含本國KY公司）認列之投資收益，以及轉境外實質投資或盈餘轉增資」這三大隱憂，將對台灣企業造成嚴重衝擊。

有鑑於此，台灣上市櫃公司協會於11月17日舉辦「營利事業認列受控外國企業所得適用辦法推動研討會」，邀請立法院財政委員會立委與專家學者，共同探討現行法制的合宜性，提供主管機關修法建議。

近年來為鼓勵台商返台投資，政府有多項舉措，然台版CFC施行後，恐將影響企業對於返台投資之意願，目前相較其他國家在不違反CFC精神下所建立的租稅公平，台版CFC適用辦法顯然與母法有所衝突，現場專家也提出，依照經濟合作暨發展組織(OECD)公布之BEPS 2.0—全球最低稅負的基本設計理念，是要讓跨國企業實質有效稅率不低於15%。然而在我國即將推動的CFC制度下，企業國外股利有效稅率恐高至38.8%~44.92%間，企業返台投資恐將卻步，為了避免CFC衝擊，包含美國、荷蘭、英國、德國、日本，甚至大陸等，皆有相對應之辦法，然目前台灣配套仍未周全。

研討會參與熱烈。圖/主辦單位提供

對照所得稅法第42條、國內投資收益不計入所得額課稅之下，未來CFC上路後，國內外股利所得有將有大幅差別待遇，可能導致上市櫃公司負擔過重的稅負成本，決定從台灣下市，轉往其他國家市場上市，影響我國資本市場發展。專家認為，無論有無CFC制度，長期而言都須修正所得稅相關法規，才能徹底消除境外投資收益重複課稅的問題；面對當前國際政經環境，台灣企業已面臨高度不確定性的壓力，政府不挺自家企業，CFC部分配套不周，恐造成更嚴重衝擊。

專家討論中也建議，未來或可將實質營運的定義放寬，如直接將KY上市公司視為非低稅負國家或地區，即可豁免適用CFC制度，除可避免租稅不公平現象，同時可降低稽徵成本，或許將更有利於台灣經濟蓬勃發展。

另外，台灣上市櫃之一般產業，例如製造業也多於海外設立投資公司，在策略投資上多少會將金融性資產如海外債券、基金、上市公司股票投資納入考慮，而金融性資產價值隨著市價波動，CFC制度若以財報損益為課稅基礎，境外投資公司帳上還沒出售的金融資產評價利益尚未實現，台灣股東卻要先繳稅，相當不合理。建議應將未實現資產評價損益暫不列入計算課稅，待實際處分才課稅，避免造成企業資金壓力。或者提供台灣上市櫃公司之海外投資公司與金融業的CFC豁免條件同等待遇，降低CFC法令的衝擊。在制度上路前，各界爭論之議題是否有機會於適用辦法中進行修訂，將成為各界持續關注之熱門話題。