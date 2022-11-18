桃園榮服處與尊爵、古華花園飯店簽訂特約商店

促進就業爭取榮民眷優惠

桃園市榮服處徐偉光處長為因應防疫措施逐步鬆綁，促進觀光旅遊服務及就業人力需求，特連結桃園境內知名企業尊爵飯店及古華飯店分別簽訂特約商店，爭取退除役官兵及眷屬消費優惠，共創雙贏。

今(18)日徐偉光處長與桃園尊爵飯店簡瑞璋總裁及古華花園飯店謝兆豐執行長分別簽署「退除役官兵特約商店」優惠合約。凡持有相關榮民證、識別證或出示手機數位榮福卡者，至飯店住宿、餐廳用餐即享有消費優惠。

尊爵大飯店成立於1999年，位於桃園最具文化氣息藝文特區，鄰近桃園國際機場，位置適中交通便利，秉持立足桃園，穩健踏實，深耕在地精神，曾榮獲交通部觀光局頒發優良飯店獎，亦榮獲2013TRIPADVISOR台灣前25大熱門豪華飯店，以「KEEP FLYING」的態度，提供消費者如家人般溫暖，以成為遊子們第二個家作為創立精神，身為桃園國際性飯店指標，將不斷朝企業永續經營目標邁進。

古華花園飯店為桃園市中壢區首座觀光級飯店，得天獨厚的地理位置與交通便利性是民眾出差公、踏青旅遊及住宿用餐首選，2012年通過交通部觀光局星級評鑑，成為南桃園第1家正式認證的五星級觀光飯店，以『古』風雅緻、『華』範尊榮為經營藍本，希望提供「以客為尊、以心為本」的5.1星級服務。

簡總裁及謝執行長均表示，以創新價值觀及以客為尊的人性化服務，創造顧客感動是企業持續努力目標，盼藉與榮服處合作，回饋退除役官兵及其眷屬，在消費時備感尊榮，亦是善盡企業社會責任。並因應旅遊人次遞增，公司亟需補實人力需求，如儲備幹部、專員、餐飲服務及房務人員等多項職缺，歡迎退除役官兵及眷屬加入。

徐偉光處長表示，榮服處近期陸續與多家知名飯店及企業等廠商簽署「特約商店」，即日起憑「榮民證」(含卡式及紙本)、「第二類退除官兵權益卡」「數位榮福卡」「榮民遺眷家戶代表證」等即可享有優惠折扣，特別感謝企業提供榮民眷專屬優惠，期吸引各地榮民眷前來桃園消費旅遊，為特約商店創造商機，促進經濟，榮服處亦將持續結合企業資源，開發優質職缺，協助退除役官兵就業，並鼓勵企業多進用榮民眷，輔導會亦提供企業進用退除役官兵獎勵措施，期盼雙方建立「多元服務」「在地就業」與「優惠」資源共享合作機制，竭誠歡迎各類型優質商家與服處簽訂特約商店，共創企業營運與退除役官兵及眷屬福利雙贏，洽詢電話：(03–4375863)分機210。