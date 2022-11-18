VIS實驗高中學子 零距離實踐「全球化教育」

疫情逐漸趨緩，實體國際交流與出國旅遊也逐漸恢復，臺北市VIS國際實驗高中師生於10月應邀前往奧地利維也納及斯洛伐克，出席國慶酒會並教育參訪行程，藉由這趟歐洲教育旅行，上了一堂紮紮實實的全球化教育。

校長黃禮騏表示，觀念、視野、語言和體驗，是全球化教育的重要原素。校園互動、教室課程、甚至影片分享，都不足以培養出真實的全球化人才。不同文化卻要有同理心，必須借重跨文化的體驗和學習；不論是雙語甚至三語能力，只有在真實的對話中，才能達成溝通的目的。 因此VIS的學子們，在高中3年裡，會根據經濟發展現況與地理位置，安排全球不同城市的生活體驗學習課程。

自2019年成立迄今，已造訪包括紐約、多倫多、倫敦、維也納、巴黎、東京等。並藉由學生與教師們共同生活起居，成為學習的教室。未來將以全球視野來建構在地經驗，並充分利用這個國家和城市的社會特點，進行實踐性活動，提高對這個世界的理解。

來自台灣VIS國際學校的青年朋友，與奧地利海外服務處選派送往世界各地的奧國學子互動交流相見歡。圖/VIS國際實驗高中

VIS同學們此行和奧台協會主席Werner Amon有深度的交流。Mr.Amon目前擔任歐洲教育廳廳長，曾於2015年來台訪問。他熱情地與學子們分享自己25歲就出任國會議員的從政歷程。同學們在接受奧地利國家新聞電視台ORF專訪時，以流利的英語和大方沉穩的應對，侃侃而談，贏得各國嘉賓的讚許；並於國會參訪行程中，正好遇上召開臨時會議，審查因烏克蘭戰爭與能源補貼而編列的特別預算，同時見到聯邦總理、副總理、內閣閣員及各黨國會議員。VIS學生會主席Amos王允中表示，這次等於上了一堂特別的公民課，現場直擊奧地利的民主運作，得以比較與台灣的異同。

台灣駐奧代表處的臉書特別提及，來自台灣VIS國際學校的青年學子，與奧地利海外服務處選派送往世界各地的學生，在維也納進行一場充滿火花的跨文化交流！VIS學生會副會長Flora林心蓉同學透露，此次討論的議題，從文化到政治，像台灣面對中國的處境以及台奧年輕世代的相異處等收穫滿滿。

VIS自創校以來，即深耕全球教育及國際交流。除了和加拿大、美國等名校締結夥伴關係外，更與世界頂尖大學簽訂升學計畫，提供學生出國深造的機會。今年初才與1632年成立的荷蘭阿姆斯特丹大學及法國的Kedge Business School簽訂合作，將以每年提供五名保證入學名額及成績優異獎學金給VIS畢業生。

VIS國際實驗高中師生前往奧地利維也納教育旅行，拜會張小月大使。圖/VIS國際實驗高中

駐奧大使張小月表示，樂見愈來愈多的台灣學子，尤其是高中生與歐洲有更緊密的連結。外交需要借助每一位年輕朋友的力量，一起把台灣帶到國際社會。張小月也期許VIS的學子們在國際舞台上能有亮眼成績。相信這次的歐洲教育旅行，帶給同學們跨國、跨族群、跨文化、及跨地域的思考能力，培養對於台灣族群互動與發展的正向思維。