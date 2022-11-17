飲食小主播決賽暨午餐短片競賽得獎主出爐 推廣健康飲食文化

為推廣飲食教育，教育部國民及學前教育署邀請國立成功大學創新數位內容研究中心，於今(17)日假台南大飯店舉辦「飲食小主播決賽暨午餐短片競賽頒獎典禮」。活動分為兩部分，上半場進行「111年度學校午餐短片拍攝競賽暨票選活動」頒獎典禮，期望藉由影片徵件競賽，鼓勵紀錄學校午餐供膳、校園廚房環境、午餐飲食營養等主題影片的創作，讓飲食教育從小扎根；而下半場則進行已連續舉辦三屆的飲食教育創意競賽徵選活動，遴選出各組前三名及佳作，現場頒發禮券及獎狀表達肯定。

教育部國教署表示，此次飲食教育創意競賽徵選活動，主要透過該活動建立孩子們正確飲食習慣、養成對生命及自然的尊重、增進環境保護意識、加深對食材來源的了解，並理解國家及地區飲食文化。透過影片拍攝、小主播準備過程，師長以情境建構學習脈絡，結合飲食教育知識、語文能力，在快樂的氛圍中學習並在生活中實踐，做中學培養健康飲食的素養，成為孩子一生具備的能力，一代比一代更健康。

國立成功大學創新數位內容研究中心主任楊雅婷指出，「學校午餐時間是飲食教育教導學生正確用餐禮儀、衛生習慣，和養成良好飲食習慣的重要時刻。午餐時間不但是學生完成上午課程學習後，讓大腦放鬆時刻，也是補充大腦學習力所需能量的最佳時機，而營養均衡、適量飲食能穩定情緒與提升專注力，如維生素E能活化腦細胞，並幫助集中注意力和強化記憶力，而太多精緻醣與食物添加物，可能讓學生容易分心。」

今年飲食教育創意競賽徵選活動以「健康飲食小主播」為題，向全國中、小學生擴大徵件，共有八十餘件作品參賽，在競爭激烈的初審後脫穎而出，共19件優秀作品入圍。健康飲食小主播決審按照年齡分為國小中低年級、國小中高年級和國中組三組競賽，而決審經由評審團嚴謹審閱教育意涵、播報內容並經討論後，最終選出表現優異的前三名及佳作。

主辦單位表示，邀請營養、食安、媒體領域專家教授擔任此次評審，三立新聞主播曾鈴媛亦應邀到場擔任評審，透過她多年專業主播經驗，慧眼識珠選出最具主播潛質的小小主播，且頒發「最佳主播臺風獎」，並給予參賽團隊們最專業的回饋與點評。

小小主播穩健的臺風，展現專業，更發揮天馬行空的創意。圖／國立成功大學創新數位內容研究中心提供

為推廣自身關心的飲食、文化、營養、食材等議題，小小主播們不但臺風十足，展現專業，更發揮天馬行空的創意。19個參賽團隊紛紛卯足全力，在三分鐘播報限制之下，帶來別開生面且兼顧教育、活潑、創意與地方特色的現場播報。除了內容深度了解外，每個隊伍也絞盡腦汁，採用各種能吸睛的表演方式來進行小小主播的專業播報。其中，有雙主播登場，也有團隊一人分飾多角，更有團隊引用歷史人物，或模仿網紅來助陣，還有採取全台語聲道的播報，可謂是使出渾身解數來呈現其特色，讓觀眾眼睛為之一亮。楊雅婷表示，「我們藉由創新飲食教育方式，讓學生成為學習的主角，擔任小主播，透過他們的視角和創新又生動活潑的表達方式，傳遞健康飲食的重要。」

雙主播登場。圖／國立成功大學創新數位內容研究中心提供

此屆飲食教育創意競賽徵選活動圓滿落幕，教育部國民及學前教育署期望藉由每個學校團隊的參與，由下而上從學生自身出發，建立均衡營養、健康飲食、食材溯源與食品安全等教育觀念，未來更大力推廣及落實，進而守護每個國民的生命與健康。