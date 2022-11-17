世新資傳鏈結產官學就業資源　

世新資傳師生參訪實習企業與青年職涯中心

後疫情時代，資通訊傳播產業發展及就業趨勢瞬息萬變，業界對人才需求也因應調整，世新大學積極鏈結政府、企業資源，超前佈署師生的學術研究接軌產業脈動與學用合一適性職涯發展。世新資訊傳播學系與勞動部北分署合作，辦理YouthSalon青年職涯中心與神通資訊科技一日參訪活動，吸引近百人報名參與，本校實習機構之一的神通資訊科技，更以接待副總統級規格辦理行程內容，令世新師生此行滿載而歸。

世新資傳系師生參訪勞動部北分署青年職涯發展中心。圖／世新資傳系提供

為啟發青年職涯覺知與銜接學產計畫交流，此次參訪活動將師、生分流，讓雙方互動更加聚焦。青年職涯發展中心為世新學生整合了公部門服務資源，輔導員為到訪學生提供職涯發展及規劃服務，藉由職業適性測驗、履歷健檢、模擬面試及職涯講座等方式互動。資傳系主任黃昭謀也率領系上教師群，與北分署YS主任羅小冬針對後疫情時代的企業人力資源概況、學生職涯輔導及公部門輔導就業各項計畫進行交流，期待整合雙方資源與課程，進而強化資傳系學生的就業即戰力。

神通資訊科技屬於聯華神通集團，為台灣智慧城市及數位轉型的重要領導企業，世新資傳系的參訪行程由神通資訊科技副總經理暨新達電腦董事長丁玉成親自接待，安排了資傳系教師參觀集團研發中心、創意基地，並由世新大學新聞傳播學院院長阮明淑與丁玉成共同主持產學交流會議，邀集新達電腦總經理許培卿、雲端事業服務處協理張國品等八位處長級主管及資傳系教師與談。

世新大學新聞傳播學院院長阮明淑(左)致贈感謝狀予神通資訊科技副總經理暨新達電腦董事長丁玉成。圖／世新資傳系提供

阮明淑院長表示，神通資訊科技一直是世新資傳系緊密的合作夥伴，從學術研討會、課程教學，到學生畢業專題展覽都能看到神通對系上的支持，也期待這樣的產學交流持續激盪出更豐盛的成果。神資雲平台處長黃瀞慧更特別提及，相當肯定世新資傳系畢業生的就業表現，像是產品推廣處處長楊志宏以及雲平台事業群多位同仁都是畢業於該系，而將來在智慧產品應用及雲端事業產品也需要大量UI／UX專長的新血，期待更多世新資傳的畢業生能夠加入。神通資訊科技人力資源部門經理陳昭廷也與參訪學生進行座談，分享資通訊業界就業市場及集團徵才管道，目前在集團實習的在校生也與學弟妹分享心得，並安排學生參觀多媒體展間、3D虛擬攝影棚等多項設備。

黃昭謀主任指出，感謝此行受到勞動部北分署的支持，讓本次參訪活動能夠順利成行，「世新資傳系的畢業生表現一向亮眼，畢業生滿一年後的經常性薪資表現也多年居校內之冠，要歸功於專業課程融合了資訊設計、知識加值與網路傳播三大能力。」系上也承辦了「青年必修15堂課」職涯營隊、勞動部就業服務計畫

等多項職涯輔導活動，協助學生釐清就業方向，更透過實習制度讓學生及早適應職場、企業參訪能增進產業知能，並擴大世新資傳系與神通資訊科技的合作。