「非洲王」洪慶忠 開拓非洲市場第一人

隨著供應鏈移轉 非洲將成為下一個世界工廠 政府及台商應積極搶進

政治大學國際關係研究中心「跨界創新與前瞻論壇」與僑務委員會共同主辦之「2022非洲市場研究菁英論壇」，於2022年11月16日舉辦第八場講座，以「非洲市場開拓實務經驗分享」為題，由台灣非洲工業發展協會理事長洪慶忠主講。洪慶忠理事長具有45年的非洲市場貿易經驗，不僅是台灣非洲工業發展協會理事長，同時擔任中華民國全國中小企業總會國際總召、中華民國國際經濟合作協會副理事長等職，在非洲市場開拓具有豐富且前瞻性目光。本次活動由台灣非洲經貿協會（TABA）理事長黃華民擔任主持人。

洪慶忠理事長過去曾擔任亞航及華航機師，參與越戰為美軍修理飛機，並因其精湛技藝有幸派駐至英國受訓，訪問歐非各國，此段經歷使洪理事長在1980年代便踏上非洲。憑藉自身的閱歷，成為開拓非洲市場的台商第一人，不僅單槍匹馬投入非洲市場，從事國際貿易，提拔後進台商，更致力於促進國際外交，積極協助政府建立非洲邦交，曾協助台灣與非洲國家簽署超過30項MOU，實力備受尊敬，許多人尊稱其為「非洲王」。

洪慶忠理事長分享，隨著市場供應鏈移轉，非洲便是下一個世界工廠，政府及台商應積極進入非洲市場，不落人後。圖/政治大學國際關係研究中心提供

洪慶忠理事長首先分享他在非洲市場的開拓經歷，其市場版圖遍布非洲22國，從查德、喀麥隆、史瓦帝尼、中非、甘比亞到南非，出口產品囊括文書用品、汽車零件、成衣鞋襪、民生用品到太陽能皆有，其中最特別的是「總統選舉用品」舉凡選舉必備的大聲公、競選背心都深受非洲政壇歡迎，進到非洲選舉場合彷彿來到台灣選前的凱達格蘭大道，十分有趣。

洪理事長亦向在場學生及台商介紹非洲各國的經濟與資源概況，洪理事長指出，近年歐美各國及中國皆對非洲市場虎視眈眈，當地豐富的資源及勞力成為各國競逐的目標。非洲在民主轉型後，歐美國家對非洲的捐款與技術協助也大量的引進，「隨著市場供應鏈移轉，非洲便是下一個世界工廠，政府及台商應積極進入非洲市場，不落人後。」

主持人黃華民理事長也補充，台灣人及台灣政府對非洲的熟悉程度仍不足，應可把非洲分成兩個區域去看待，部分國家具有相對高度發展，可以在此些國家中發展非洲品牌，此類國家也多具有自己的制度須遵守；部分國家可視作歐洲的後花園，因殖民背景，不論英語區或法語區，多數承繼歐洲法制與企業文化，因此進入市場前應先自我檢定產品是否符合歐規。

台灣非洲經貿協會黃理事長擔任本場次主持人。圖/政治大學國際關係研究中心提供

在場學生與台商也積極向洪慶忠理事長提問，黃華民理事長亦請教洪理事長，當初其在進入非洲市場的策略是否仍適用於現在的情勢？洪理事長表示，當初第一批進入非洲市場的台商都是一個人獨自提著皮箱便去打天下，但現在的台商跟青年環境已經不如當初，有許多競爭者的加入，不僅須面對中國的大成本投資與傾銷，也沒有外交協助，沒有農耕隊跟醫療團資源，如欲進入市場，需要發揮台灣人的優勢，包含小而美的企業規模、良好的品質保證、完善的供應鏈系統以及高品質的售後服務，讓品質與氣質成為台灣企業的品牌。

「2022 非洲市場研究菁英論壇」第9場論壇將於11月23日(星期三)臺灣時間下午3時至5時舉辦，由理頓實業有限公司總經理周艾頻主講，講題為「非洲投資經驗與挑戰」相關資訊請參閱僑委會全球資訊網 – 2022非洲市場研究菁英論壇 (ocac.gov.tw) 。