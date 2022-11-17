富邦金控董事長蔡明興獲頒陽明交大名譽工學博士學位

力挺台灣高科技業 領航富邦金控永續經營 貢獻斐然

國立陽明交通大學日前11月15日頒授名譽博士學位予富邦金控董事長蔡明興先生，由林奇宏校長宣讀表彰辭並進行撥穗儀式，表彰蔡明興董事長對產業及社會帶來的重要貢獻。台積電創辦人張忠謀蒞臨並發表致詞，富邦集團董事長蔡明忠伉儷等家族成員及富邦集團多位高階主管均齊聚出席觀禮。

台積電創辦人張忠謀蒞臨並發表致詞。圖/陽明交大提供

國立陽明交通大學校長林奇宏表示，蔡明興董事長深耕台灣金融產業四十年，所率領的富邦金控服務版圖橫跨壽險、銀行、產險、證券與投信，是國內備受肯定的金融集團，也是台灣金融控股的龍頭之一。蔡先生除在金融產業有卓越成就與貢獻，同時也重視永續經營、正視氣候變遷風險，以「低碳、數位、激勵及影響」四大策略推動ESG發展，帶領富邦金控呼應2050年國際淨零排放趨勢。同時，他秉持著社會共好精神，透過四大基金會，長期關懷弱勢族群，其領導風範與關懷社會精神足以為全體師生學習典範。

蔡明興名譽博士表示，國立陽明大學與國立交通大學於2021年2月1日合併成為國立陽明交通大學，陽明為醫學教育改革的先驅，紮實培育新世代醫牙藥護、生命科學、生醫工程、醫學人文等專業與尖端研究領域之優秀人才；交大在電子、資通訊與管理、科學與工程等領域為台灣領導者，則是台灣生醫工程的前瞻研發基地。兩校合校之後的願景，是十年內成為亞洲「數位生醫」先驅，二十年後成為世界「智慧健康」新創基地，與富邦致力協助生醫產業發展的決心一致，期待未來能將企業力量結合學校，共同貢獻社會。

蔡明興名譽博士表示，長期以來父親蔡萬才總裁的理念「取之於社會、用之於社會」，是富邦實踐公益理念的重要方針。自1988年陸續成立富邦慈善基金會、富邦文教基金會、富邦藝術基金會、台北富邦銀行基金會，從兒童、青少年、青壯年、銀髮族，到經濟弱勢族群與身心障礙者，發展出「全人」的社會公益關懷。近十年來，包含旗下基金會與急難救助，富邦已捐助超過27億元，對國內外重大災難提供最實質的捐款幫助。

富邦金控董事長蔡明興陽明交大名譽博士學位頒授典禮貴賓合影。圖/陽明交大提供

「正向力量 成就可能」蔡明興領航富邦金控永續發展

蔡明興名譽博士也以「正向力量 成就可能—富邦打造全人公益平台 Run For Green邁向永續」於典禮後發表專題演講，暢談富邦金控邁向永續之路。他呼籲，新冠疫情讓全球永續之路更具挑戰，而面對全球危機，沒有人可以置身事外。尤其金融業位於產業鏈的最前端，在經濟與社會面上扮演關鍵且舉足輕重的角色，理應關注各面向的趨勢發展，提供長期的支持與援助，發揮企業影響力。