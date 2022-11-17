桃竹苗分署輔導轄區企業 助中高齡及高齡者就業

太平洋自行車獲促進中高齡者及高齡者就業績優獎

因應臺灣的少子化及高齡化現象，中高齡及高齡勞動力已成為勞動市場的重要的人力資源，為鼓勵企業進用中高齡者及高齡者，勞動部每2年辦理「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」選拔活動，從中發掘優良單位及人員，透過優秀事蹟的擴散，鼓勵更多單位複製成功經驗，共同建構友善職場環境。2022「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」揭曉，勞動力發展署桃竹苗分署轄內輔導單位，太平洋自行車股份有限公司獲得企業類「績優單位獎」殊榮。

桃竹苗分署長林淑媛表示，太平洋自行車專注於研發生產和照顧員工，近幾年在桃竹苗分署輔導下開始申請運用企業人力提升計畫、工作與生活平衡計畫和繼續僱用高齡者補助計畫等，有效續留及運用中高齡人力，對公司經營相輔相成，肯定太平洋自行車為促進中高齡者及高齡者就業樹立學習楷模。

勞動部桃竹苗分署致力輔導轄區企業建構友善職場，其中群創光電、太平洋自行車及錸德文教基金會皆獲得本次績優單位獎殊榮。圖/桃竹苗分署提供

太平洋自行車的人力組成，可見到兩代或三代同堂的團隊組合，中高齡員工佔有一定比例。今年45歲以上人力佔43%，60歲以上的同仁亦高達15位。公司在桃竹苗分署輔導下，推動中高齡徵用與留用機制，優先詢問公司屆退員工回任意願，並以原薪回聘有專業技術的退休員工，採用一對一師徒制教學進行經驗技術傳承，創造世代共榮職場。此外，公司也替中高齡員工設計搬運帶輪裝置，減輕搬運重量，並增加協作機器人，減少人員上下料工作，搭配多項措施減輕作業負擔，打造適合中高齡的工作環境，讓員工安心工作。

勞動力發展署每2年辦理「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」選拔活動，鼓勵企業共同建構職場友善環境，為提供中高齡就業更優質多元服務，勞動力發展署桃竹苗分署將於明年第二季成立桃竹苗區銀髮人才資源中心，為中高齡就業提供更優質的多元服務。更多資訊可至桃竹苗分署官網查詢，亦可洽詢桃竹苗分署特定對象及學員輔導科(03)4855368分機1709，由專人為您服務。