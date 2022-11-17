北市2022亮點企業選拔結果出爐　22家企業脫穎而出

臺北市政府產業局為展現扶植產業發展並表揚企業創新投資成果，自2014年度起辦理亮點企業獎項選拔，由曾獲臺北市獎勵補助之企業提出亮點成果爭取榮耀，以企業創新力、企業競爭力、企業市場力、對產業、經濟與社會之影響力以及企業社會責任之影響力等五大面向進行評選，本(2022)年度共22家傑出企業在激烈競爭中脫穎而出，今(16)日於三創生活園區5樓CLAPPER STUDIO舉辦「2022臺北市亮點企業頒獎典禮」表揚獲獎企業。

彭振聲副市長致詞表示，支持創新創業一直是臺北市政府重要政策之一，作為地方政府中最大的創投機構，長期關注並推動創新創業政策與實踐，積極打造優質的創業環境，臺北市政府是創業家最好的後盾！其中「臺北市產業發展獎勵補助計畫」提供企業發展各階段所需的全方位創新創業補助資源，自2015年至2022年10月31日止，已補助1,552件申請案，補助金額超過21億元；彭振聲副市長也勉勵各獎項得主，亮點企業榮譽是以企業強韌的意志，歷經許多關鍵與轉折，在過程中持續累積實力與成績，最終才綻放出耀眼的光芒，為本市企業經營創新典範與標竿學習對象，並鼓勵臺北市新創業者在疫後新常態下要有不懼改變的精神，持續創新。

臺北市政府彭振聲副市長致詞，勉勵本次獲獎業者，新創企業運用強韌的意志，歷經關鍵轉折途徑後，持續累積實力與成績，綻放出耀眼的光芒！也鼓勵臺北市新創業者在疫後新常態下要有不懼改變的精神，持續創新，邁向成長與茁壯。圖/主辦單位提供

「投資典範獎」與「評審團獎」由雲云科技獲得殊榮！雲云科技開發Cubo Ai智慧寶寶攝影機，解決方案符合新手爸媽需求，並具備國際營運及服務能力，短短5年成功打造為國際知名品牌，已在美國、加拿大、英國、澳洲、德國、法國、日本、西班牙、義大利、新加坡等市場受到全球24萬位爸媽肯定，營業成長佳，連續4年每年營業額達到2至4倍成長，企業規模成長快速，其資本額從2017年草創時新臺幣500萬元成長至3億元，員工人數從草創5人成長至70人，持續擴大投資。

「創業菁英獎」由金箍棒智慧物業獲獎，為國內新興萌芽的房地產科技先驅之一，從純SaaS到整合智慧家庭IoT設備，透過高度自動化完善租賃物業管理的工作流程協助傳統業者數位轉型，成功在臺灣、新加坡、越南、菲律賓、馬來西亞等國落地；「研發卓越獎」由滿拓科技獲獎，專注AI領域高效率與微型化之技術研發，創立迄今已擁有7項技術專利，並已與國內外知名IC設計、工業電腦、電子鎖、電子紙等廠商簽訂合作授權，市場效益亮眼；「品牌領航獎」由寶貝友得獎，baby baby cool（bbc）主打高品質童裝品牌，其品牌規劃與設計兼具時尚、舒適與環保，消費者回購率高達70%，並為國際時裝週唯一臺灣品牌；「育成貢獻獎」由貝殼放大斬獲，其群眾集資輔導協助超過530件，募得資金超過40億元，建立國內群募市場領導品牌。

2022臺北市亮點企業頒獎典禮與會人員合照。圖/主辦單位提供

本年度也從眾多參選企業中評選出特別獎得獎企業。其中「傑出青年創業獎」得主班朋實業，創辦人廖家葳挑戰傳統製造，翻新工業管理模式，讓產品良率大幅度提升，交貨時間控制在兩周內，品質與效率雙雙提升，2018年品牌創始迄今，業績超過30倍成長，成績斐然；「傑出女性創業獎」與「永續發展貢獻獎」由莎容企業獲得，創辦人曾穎凡女士在臺推廣月經平權18年，開發屬於臺灣本土的新式內置型生理用品－月經碟片，其產品符合SDGs精神，落實「實現性別平等，並賦予婦女權力」，碟片可加深女性自我賦能感，消弭月經貧窮，同時也響應永續發展，每銷售一個碟片，可省下至少3,000片的衛生棉垃圾量；「友善職場貢獻獎」得主金點實業關注社會弱勢求職者，培訓「銀髮力的百目媽媽」及雇用社會新鮮人，建立青銀共榮的工作環境，其廚房媽媽全由年齡50-60歲二度就業或銀髮族媽媽組成，為二度就業婦女提供良好且友善的職場環境；「社會創新貢獻獎」得主視界影視文化創建全國首創的電影公播OTT平臺，現為全臺文教領域使用率最高的電影數位公播平臺！

為讓創業圓夢，臺北市政府產業局提供專人服務，協助受理獎勵補助申請及諮詢，專線服務電話：1999（外縣市請撥02-27208889）轉6625、1428、1429；相關資訊可於產業局官網（https://www.doed.gov.taipei/）、StartUP@Taipei創業臺北（https://www.startup.taipei/）、「臺北市產業局－創業台北StartUp Taipei」FB粉絲專頁及「臺北市產業發展獎勵補助計畫」官網（https://www.industry-incentive.taipei/）查詢。