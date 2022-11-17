黑客松創作大賽介紹台灣名產 醒吾虛擬人品評粽子文化拿大獎

「虛擬角色」熱潮正在席捲全球，越來越多虛擬YouTuber崛起獨領風騷。醒吾科技大學數位設計系學生參與「虛擬人黑客松創作大賽」，以粽子的一生為主題，創作虛擬人物介紹台灣傳統美食與獨特風情文化，影片趣味橫生吸引眼球，獲得臺灣原創IP跨域應用–「最佳應用」獎金五萬元。

數位系老師林恆億(右)開設「動作補捉編輯實務」課程，細心指導學生動作補捉要訣。圖／醒吾提供

虛擬人黑客松創作大賽規定參賽作品要使用「虛擬角色」進行影片創作，並符合此次競賽主題，數位雙生虛擬人、開啟元宇宙-「臺灣在地名產」，希望可以推廣台灣在地文化與名產。

數位系老師林恆億與學生盧峻彥參加2022虛擬人黑客松創作大賽頒獎典禮，獲得最佳應用獎5萬元。圖／醒吾提供

數位系學生盧峻彥說：「因為端午節是台灣傳統節慶之一，所以我們想到粽子作為參賽主題，以南北粽戰爭作為故事核心。故事中加入阿北與外國人的角色，透過國台語的對話，使影片更加有台灣風情，完整介紹台灣粽子的由來與做法還有傳統文化。」

林恆億老師(右二)與得獎同學周詩芸(左)、盧峻彥(左二)、周依穎(右)在光學動作捕捉攝影棚不斷演練。圖／醒吾提供

數位系雙胞胎周依穎、周詩芸表示，因為選修「動作補捉編輯實務」課程，學會數位後製專業技能，因此作品中的分鏡及後製都由她們一手包辦，透過參賽實戰經驗，讓她們實務操作更得心應手。

數位系老師林恆億指出，會參加這次競賽的原因，主要是結合PBL課程，課程內容就是教導學生使用動作補捉系統，學生在使用這個設備的過程中能把這次競賽當成一個目標，創作出屬於學生自己的影片，同時也可以增加學生實作成效。

醒吾科技大學在這次競賽的優異表現，讓數位發展部數位產業署、財團法人資訊工業策進會及文化部看到醒吾科大的設備及數位系學生的創作能量，展現醒吾科大數位系優異教學成果。