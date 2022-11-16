「SIJ 社會創新果醬」賽事圓滿落幕 推動社會永續影響力

民間單位與企業發起的跨國賽事活動「SIJ 社會創新果醬」，以設計思考、社會創新互相產生助益於可持續性的社會協作成果。今年首發賽事已圓滿落幕，針對教育、企業轉型需求等社會創新議題，產出多項具體行動方案，也為關注永續影響力發展的社群帶來新氣象。

「社會創新」是藉由科技或商業模式的創新應用，改變社會各個群體間的互動關係，並從改變中找到解決社會問題的新途徑，用創新方法來解決社會問題。SIJ 由國內線上教育平台「Reborn」、社會創新團隊「社會行動實驗吧」以及東吳大學社會系聯合舉辦，攜手新加坡「MAD School」，以及許多關注社會創新的民間與學術單位，如「KPMG 安侯永續顧問發展股份有限公司」積極促成。SIJ活動不只是舉辦賽事，而是透過培育國內外學生設計思考的方式，包含線上課程、提案簡報訓練、企業參訪與提案，指向社會創新的可持續性，帶來可實際執行的解決方案，後續媒合企業實習機會。

去年由東吳社會系主辦、社創行動實驗吧加入參與的「『一ˋ』起來華山 ___ 」，融合社會設計及永續黑客松活動模式，和參加者一同探索疫情後生活中真實存在的議題。今年SIJ 主辦單位社創行動實驗吧發起人Alvin 表示：「我們想要複製去年華山社會設計黑客松的感動，這個最初想法逐漸萌芽，透過夥伴們持續呵護、灌溉，縱使過程艱辛仍共同見證幼苗茁壯、結果的歷程。我們過去也看到許多年輕在學設計師，苦於所學似乎無法與企業單位、NPO 單位的需求連結，因此支持該活動以賽事方式快速號召民眾，透過與導師、企業主的互動，能開啟他們對於真實社會的注意力，進而讓社會創新的新血，能在未來投入社會企業與可持續性的發展。」

此次 SIJ企業命題連結由 KPMG 所發起的《台灣永續風險大調查》，讓企業思考相關永續風險事項對企業營運等面向的影響。並透由企業思考命題項目過程發展為總體情境，提供參賽團隊構思創新解決方案，且能回應社會關注事項。串連企業與社會創新組織，藉由提供題目與相關企業或組織資訊，使學生完成優質產品服務設計與一個連貫的學習歷程。

今年度賽事包含 TWS 台灣智慧雲端、thingnario 慧景科技等企業共同出題，在學生提案過程中，也同時與新加坡、馬來西亞同步連線，分別就社會議題提供創新解方，如遊戲化設計導入在教育課堂的現場、結合ESG應用，以及如何透過雲端服務改善企業永續的議題等。

SIJ競賽為跨國活動，線上串連導師進行講評。圖／主辦單位提供

社會創新果醬將來自不同國家、不同科系的學生齊聚一堂，共同解決社會創新問題。 除了推進永續社會影響力在國內的發展，SIJ 活動主辦人之一、Reborn 設計學院創辦人 Aaron強調，期待能幫助國內設計相關科系學生走向國際化，也希望能證明國內年輕設計師在國際市場實力堅強，未來希望能持續舉辦 SIJ，並且能連結更多關注ESG、社會企業的單位，能與更多國家合作創造社會影響力。

提案簡報訓練現場集結學生、社會企業、民間組織及專業評審。圖／主辦單位提供

近年來與產業新血相關賽事眾多，然而主辦方也期盼能夠透過民間單位串連，讓賽事能真正為新血帶來助益，並且搭建與業界快速連結，人才培養與媒合亦藉此發揮更多社會創新的影響力。