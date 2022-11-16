陽明海運榮獲第15屆TCSA台灣企業永續獎雙重肯定

由台灣企業永續學院主辦之「第15屆TCSA台灣企業永續獎」於今(16)日舉辦頒獎典禮，陽明海運股份有限公司（下稱＂陽明海運＂）今年第二年參與「永續綜合績效類」及「永續報告類」評比，參獎成績更加亮眼，從逾400家企業脫穎而出，榮獲「台灣百大永續典範企業奬」及「企業永續報告/運輸業-金奬」，並由陽明海運鄭貞茂董事長代表領獎。

TCSA台灣企業永續獎舉辦至今已邁入第15年，透過競賽方式鼓勵台灣企業實踐永續，展現透明治理新高度，由874位專家學者與志工組成之評審團進行公平、公正、透明及嚴謹之評選作業，廣獲企業與社會各界回響。陽明海運本次榮獲「企業永續報告/運輸業-金獎」，顯示其永續報告書在ESG資訊揭露的完整性、可信度、溝通性深受肯定；同時，陽明海運亦勇奪「台灣百大永續典範企業奬」，更代著其長期落實公司治理、強化環境保護、實現社會共融、以及供應鏈管理的成績斐然。

陽明海運榮獲「台灣百大永續典範企業奬」及「企業永續報告/運輸業-金奬」，並由陽明海運鄭貞茂董事長(右)代表領獎。圖/主辦單位提供

陽明海運積極將全球永續議題以創新方式與公司營運策略結合，除推動航運數位轉型，更持續發展E化服務，使顧客感受到科技帶來之便利性；此外，陽明海運搭配布建智慧船舶，應用大數據分析達到船隊節能減碳之效，2021年碳強度較2008年減少57.38％，提前達成國際海事組織(IMO)2030年降低40%目標；陽明海運在追求提升運輸品質及提升客戶滿意度的同時，也以追求社會共榮的精神，將氣候變遷鑑別風險與機會納入治理策略，並堅持反貪腐與誠信經營政策。

此外，陽明海運持續將海洋教育向下紮根，集團旗下陽明海洋文化藝術館結合基隆海港歷史特色，透過策劃各種海洋文化展覽，提昇民眾對海洋環境的認知，並深入推廣環境永續知識；為培育海運人才，陽明海運捐贈海事相關操作設備予國內專業海事學校，以強化產學交流並減少學用差距，精進船員職能訓練，達成航運產業與人才共同成長；此外，為呼應聯合國SDG 14海洋生態保護及SDG 13減緩氣候變遷，陽明海運與社團法人湛藍海洋聯盟合作海洋環境清理計畫，藉由｢海洋垃圾掃除機-湛鬥機｣的配置，在鼻頭漁港建立海洋垃圾清理示範港，為海洋垃圾移除貢獻長遠之力量。陽明海運同仁也加入參與該計畫，進行環境教育訓練，體驗湛鬥機實地操作與現場淨灘淨港，截至10月為止，同仁們完成了17次淨灘、30次淨港，共移除1,746公斤垃圾，冀能透過企業力量創造更永續湛藍的未來。

陽明海運不斷推動永續發展藍圖並獲得成效，今年蟬聯第二年獲TCSA台灣企業永續獎肯定，為陽明海運成立五十週年之際更添佳績，未來陽明海運將持續強化永續策略，在邁向下一個半世紀的同時，將永續精神從內而外發揮正向影響力。