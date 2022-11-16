僑委會攜手勤益科大 「緬甸高科技人才培訓基地」揭牌

國立勤益科技大學與僑委會合作設置的「緬甸高科技人才培訓基地」，於今(16日)揭牌，會中由僑務委員會處長林渭德、勤益科大校長陳文淵簽署合作備忘錄(MOU)，擴大合作僑生事務、促進文化交流以培育更多優秀人才。

「緬甸高科技人才培訓基地」揭牌的貴賓合影。圖／許俊揚

揭牌儀式中，除勤益科大校長陳文淵之外，僑委會童振源委員長、玉山僑舍聯盟代表周永明理事長、緬甸歸僑協會李沛理事長、臺灣木工機械工業同業公會張志州理事長、北鉅科技集團李雙鈺總裁均親臨並致詞，深期藉由該培訓基地的成立，培育出更多高科技人才。

僑委會處長林渭德(左)、勤益科大校長陳文淵(右)簽署合作備忘錄(MOU)，擴大合作僑生事務、促進文化交流以培育更多優秀人才。圖／許俊揚

僑委會委員長童振源表示，為擴大招收海外優秀華裔學生來台升學，僑委會協助大專院校成立「一國一校一高科技人才培訓基地」，以產、官、學跨域合作模式，培育海內外企業需要的高科技人才。

勤益科大校長陳文淵(右)致贈禮品予僑委會委員長童振源(左) 。圖／許俊揚

勤益科大校長陳文淵致詞時表示，該校以「產業人才培育的搖籃」及「技術研發的基地」為發展目標，培育優質技術人才的使命，善盡國立大學社會責任。臺灣精密機械產業聚落之「黃金縱谷60公里」，產學合作結構及條件優越。另外，針對外籍生及僑生勤益科大特地設立雙導師制度，一名系科導師，另設一名生活導師，協助外籍生及僑生在台生活。

勤益科大已建置工具機研發基地及業界等級的類生產線，特地規劃人工智慧應用工程系承辦「半導體製造實務專班」、智慧自動化工程系承辦「智能機電應用專班」。陳文淵強調，二系課程的主軸符合未來趨勢，且勤益有豐沛的教學資源、跨領域的課程規劃及完善的實習制度，緬甸僑生大一在校內修課、大二至大四赴校外實習，教學與實務銜接緊密，正是培養一流工程師的關鍵。除親臨與會的貴賓之外，當日亦特地邀請傑出校友北鉅精密總裁李雙鈺、台灣麗偉機械黃威翌董事長、盈錫精密總經理巫有崇及工具機、手工具、機器人等三大公會理事長代表出席，象徵共同培育優秀的僑生人才的決心。