高苑科大舉辦尤榮慶先生多層鏤空雕展

高苑科技大學於11月15日上午在圖書館地下室咖啡書屋舉行尤榮慶先生多層鏤空雕展開幕酒會。非學院派出身的尤榮慶先生，作品以「田園風光」為主題，呈現多層次的鏤空技法，吸引南部愛好藝術者齊聚一堂擠滿開幕酒會現場。

木雕藝術創作的鏤空技法能申請專利?也能創作傑出的藝術作品嗎?這些問題讓出席開幕酒會貴賓相當好奇。尤榮慶先生除了在現場解說從事木雕的心路歷程與創作理念，也對獲得專利的「木雕藝術創作的鏤空技法」進一步說明，讓貴賓們釋疑。

藝術家尤榮慶先生高雄市六龜區人，憑藉著對於藝術的熱愛，苦心鑽研雕刻技法，以無比的恆心與毅力，將山區田園常見的藤類、蔬菜、蝸牛，應用浮雕、淺雕、陰雕、透雕，尤其強調多層次的鏤空技法，顯示出作品的獨特性，。

尤榮慶先生作品在高苑科大圖書館地下室咖啡書屋展出。圖／高苑科大提供

非學院派出身的尤榮慶先生，至今尚未進入專業學校學習，也未得到名師特別指導；而是靠著年幼時喜愛雕刻、繪圖，中年投入木雕創作，經過多年苦學、勤問，不僅已熟悉台灣特有的樹種木頭特性，同時練就多層次鏤空雕法，使得他的作品顯得相當獨特。

尤榮慶先生創作的題材反映高雄六龜山村恬靜的田園情境，同時隱隱透露出他艱苦與努力克服困難的一生。他的作品常見藤類攀爬在破敗的葫蘆、瓜果上，隱喻他年幼時家境貧窮、困窘，又渴望與家人相依互賴的親密感。「不驚落土爛」，腐壞的絲瓜努力長出新芽；小蝸牛揚頭緩步往上爬上頂端，顯示出困境裡也要看到生機，表達他的奮鬥與堅持，希望能獲得親友與社會更多的肯定與支持。

高苑科技大學圖資中心陳采玉主任表示，本次的展覽是配合教育部大學社會責任計畫(USR)，將具有本土田園風光特色與人文特質的作品，分享給本國與東南亞新住民一起分享。尤其作品的主題鎖定在田園風光，是東南亞各國家常見的題材，觀賞時應該更能引起共鳴。歡迎對藝術有興趣者，能利用展期期間進入校園觀賞。

尤榮慶先生多層次鏤空雕展自111年11月15日起至12月15日止，每週一至週五9:00-17:00在高苑科技大學圖書館地下室咖啡書屋舉行，歡迎社會各界進入校園欣賞作品。