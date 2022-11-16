育達科大舉辦2022廣亞盃全國書法比賽

育達科技大學為傳承創辦人王廣亞博士弘揚優良傳統藝術之忱，提升校園人文風氣，設立「廣秀書弈學苑」，自2018年起，每年舉辦廣亞盃全國書法比賽，成為苗栗地區重要的藝術盛會，會集許多知名書法家和愛好者切磋交流。「2022苗栗廣亞盃全國書法比賽」於11月13日舉行決賽，一百二十多位好手齊聚校園振筆揮毫，作品水準更勝以往。

廣亞盃全國書法比賽至今已辦理五屆，規模不斷擴大，今年參賽人數突破四百人次，普獲大眾好評。漢字是中華文化的載體，辦理書法比賽，帶動學習風氣，可以維護漢字體系的完整性，讓國人珍惜祖宗遺留下來的寶貴文明資產，為社會帶來正面提升的力量。

「2022苗栗廣亞盃全國書法比賽」社會組比賽情形。育達科大提供

育達科技大學黃榮鵬校長表示，這項賽事是為了紀念本校已故創辦人王廣亞博士。他在創辦十所學校之餘，熱愛書法，勤練顏體字，自成一家面貌。本校王育文董事長也熱愛書法，責成推廣單位，開設專門課程，藉由每年舉辦全國性的比賽，倡導風氣、培育新秀、獎勵創作，數年來卓然有成，有目共睹。

「2022苗栗廣亞盃全國書法比賽」國小組比賽情形。育達科大提供

現場同時展示育達科大通識教育中心主任兼廣秀書弈學苑執行長姜明翰教授，運用智慧科技並結合元宇宙概念，突破傳統和現代書法的屏障，嘗試以多重視角(multiple perspectives)創作草書，使書法藝術表現進入不同維度，開展全新境域，創作出「元宇宙書法」，登上世界最大的元宇宙藝術平台OpenSea展售。

「2022苗栗廣亞盃全國書法比賽」長青組比賽情形。育達科大提供

緬懷廣亞精神，弘揚書法藝術。主辦單位特別精選二十多幅當代書法名家於王廣亞創辦人百歲冥誕書寫紀念嘉言的作品，在「2022廣亞盃全國書法比賽」現場與得獎選手作品聯合展出，賽後將移至育達科大廣亞藝術中心續展，歡迎各界蒞臨觀賞。