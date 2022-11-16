崑山科大率團赴日交流 強化國際合作

文/葉圳轍

崑山科大率團訪問日本，為疫情解封後首訪國外，期盼持續拓展國際交流並強化國際合作。

該交流團由崑山科大校長李天祥帶領，於11月7日至12日先後拜訪日本教育財團大阪HAL學園、Mode學園、日本台灣留學支援中心、BELEBEL美容專門學校、大阪中華學校等教育單位，以及日本SDGs協會、全國小水力利用推進協議會及台北駐大阪經濟文化辦事處等，並與大阪中華學校簽署合作備忘錄，崑山科大未來將派出資訊科技、餐飲廚藝及時尚展演等專業學生，與當地學生辦理短期職前教育體驗營等活動。

崑山科大校長李天祥(右)與大阪中華學校蔣燁校長(左)簽署MOU。圖/崑山科大提供

崑山科大日本交流團成員包含李天祥校長、行政副校長鐘俊顏、學術副校長周煥銘、研發長侯順雄、國際客座教授林韋君、時尚展演學程主任陳怡君、副國際長吳宜芳等；該團首站即前往日本台灣留學支援中心，與該中心安蒜美保會長、林致廷副會長及安蒜順子執行長等洽談與當地縣市合作產學人才培育交流座談會，該校期盼與當地市府能有更多互惠合作的機會。

崑山科大交流團此行除了與大阪中華學校簽署合作備忘錄外，另也參訪日本教育財團旗下大阪HAL學園、Mode學園，受到後藤京子理事的熱烈歡迎並全程親自介紹教育設備及環境；李天祥與後藤理事在交流座談中理念一致，雙方皆認為斥資重金聘請頂級大師到校授課，有助於拓增學生學習資源及國際視野，累積更豐富的實作經驗，快速接軌業界，成為全方位時尚優秀專才。

崑山科大交流團於日本教育財團前合影。圖/崑山科大提供

此外，崑山科大日本交流團赴日行程另一重要任務，是參加2022日本全國小水力發電大會，台灣方面包括台灣水利署第八河川局局長李宗恩、台灣小水力綠能產業聯盟理事長洪正中，也都參與該盛會。

日本全國小水力利用推進協(簡稱J-Water)會長愛知和男在開幕式鄭重介紹崑山科大是台灣唯一參加的學術機構，而崑大也期許台日能合作技術交流，協助我國擴展水力發電，為社會盡點微薄之力，共創美好環境與未來。