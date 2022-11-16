商研院從六大主題助祥寶完成永續報告書

財團法人商業發展研究院 Commerce Development Research Institute（簡稱「商研院(CDRI)」）自今年以來持續推動ESG一條龍式輔導服務，相繼開出《服務業ESG企業主班》、《永續管理師實作班》、《國際認證班》等專業課程，並同步輔導企業如何撰寫永續報告書的服務，像是已為祥寶健康照護執行完成永續報告書，上週並於該集團內舉辦ESG啟動典禮。

商研院CDRI為祥寶撰寫的永續報告書包含：（1）穩健經營治理：集團簡介、外部組織參與、董事會功能提升等；（2）多元溝通交流：利害關係人互動、利害關係人鑑別等；（3）集團價值創造：價值傳遞、客戶滿意度調查、永續供應鏈等；（4）環境永續經營：環境政策與管理、溫室氣體盤查；（5）員工健康關懷：人權保障、薪資福利與關懷、人才培訓等；（6）社會公榮共好：環境保護關懷、企業志工隊等六大主題。

祥寶是長照產業中第一家落實ESG，完成永續報告書的企業，祥寶總裁林哲弘認為，身為地球村的一份子，為了我們下一代一定要努力完成這個不可能的任務。商研院院長王建彬表示，商研院輔導方式採一條龍服務，有五大重點：1、「人才培訓」將從；2、「國際認證」；3、「診斷輔導」；4、「永續報告書」的服務，包含多元溝通交流、環境永續經營、社會共榮共好、員工健康關懷、企業價值創造以及穩健經營治理等六個部份。將深入量化及質化數據、經營理念、企業社會責任等。期望透過此永續報告書撰寫，形成標竿，擴散到更多服務業。