力麗明池榮獲2022年金擘獎「民間團隊優等獎」

力麗集團並獲頒感謝狀 善盡永續經營企業責任

運用政府與民間合作公私協力（Public-Private Partnership, PPP）完成公共建設，藉以改善生活品質、提供公共服務及促進經濟成長，已成為全球趨勢及各國重要財政策略。自「促進民間參與公共建設法」公布施行後，力麗集團及所屬企業即積極參與多項政府公共建設計劃，不僅以建立高品質工程為承諾，更以營造理想生活空間為使命。

2022年第20屆民間參與公共建設金擘獎，經財政部多日評選後，於日前公布得獎名單，力麗集團所屬之力麗明池股份有限公司榮獲「民間團隊優等獎」肯定。11月14日財政部舉辦「金擘促參．共好臺灣」活動，以促参新紀元啟動儀式揭開序幕，並規劃主題演講與促參高峰論壇，回顧公共建設促參案件，同時展望促參公共建設新契機。力麗集團旗下之力麒建設總經理郭濟綱及力麗觀光董事長蔡宗易受邀與會，郭濟綱總經理代表受頒促參案件企業負責人感謝狀，藉此感謝力麗集團於規劃理念、服務品質、經濟效益與社會責任等面向，提供優質有感之公共服務，並讓社會大眾瞭解促參成效，為公私夥伴關係運作樹立良好標竿。

力麒建設總經理郭濟綱。圖╱力麗觀光提供

力麗明池股份有限公司2015年與國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處簽訂「民間參與棲蘭及明池遊憩設施整建及營運計畫」經營契約，即投入超過新台幣2億元，改善園區各項軟硬體設施，經大幅提升住房服務及遊憩品質後，不僅深受旅客好評，更獲觀光局三星級評鑑；同時落實永續發展的經營理念，積極維護生態多樣化、推動環境教育並導入藝術與自然相互尊重概念，提供遊客深度體驗自然生態與人文風情。

此次再度獲得金擘獎肯定，郭濟綱總經理表示，力麗集團自1975年成立至今，現已跨足合纖、紡織、貿易、建設、環工、物流、長照、休閒及科技等事業領域。未來將秉持集團創辦人「勤儉、篤實、積極、創新」之經營理念，矢志實踐「取之於社會，用之於社會」來回饋社會，並呼應民間企業參與公共建設之政策，達到善盡企業社會責任的目標。