數位經濟產業 打造台灣下一個黃金時代

數位經濟的發展將是驅動GDP成長的主要動力，創投公會理事長邱德成15日指出，台灣具有資金密集、人才及知識密集、加上完整的硬體產業佈局，只要我們願意拿出當年發展半導體業及電子業的決心，相信數位服務業未來20年在台灣是高度成長的產業，也是最具投資潛力的產業。

創投公會今（15日）在台北科技大學先鋒國際大樓趨勢講堂舉創投論壇，並以數位經濟為首場主題，邱德成在致詞時表示，數位產業涵蓋數位製造業及數位服務業，台灣過去產業發展是吃硬不吃軟，我們的半導體產業跟ICT產業在全球佔有舉足輕重的地位，相較之下我們的數位服務業佔全球產值非常低，仍然有很大的努力空間。所以，創投公會恢復舉辦實體論壇後，特別聚焦在新創界最關心的數位經濟領域做為論壇的主題。

創投公會理事長邱德成相信數位服務業未來20年在台灣是高度成長的產業，也是最具投資潛力的產業。 圖／郭靜芝

邱德成指出，未來全球GDP的成長將有七成來自於數位經濟的發展，全球股票市值排名前五大公司就有四家是以數位經濟作為核心事業（包括大耳熟能詳的蘋果、微軟、Google、Amazon）。可見數位經濟在全球經濟發展所扮演的重要角色。

數位化轉型已經成為我國產業轉型的重點，國發會主委龔明鑫在出席創投論壇時表示，台灣產業數位化轉型已經具備條件，包括在台灣上市的91APP，到日本掛牌的Appier，以及赴美IPO的Gogoro，都是台灣之光，讓世界看見台灣。

國發會主委龔明鑫表示，台灣產業數位化轉型已經具備條件，要讓世界看見台灣。 圖／郭靜芝

龔明鑫表示，台灣正在進行三個轉型：數位化轉型、2025淨零轉型，以及供應鏈轉型。有關數位化轉型，需要半導體的高速運算能力，需要包括5G在內的生態系，以及AIOT的開發。目前，這三項台灣都已經具備，產業的數位轉型已經積極開展。

證交所董事長林修銘在致詞時也表示，台灣的數位經濟產業實力並不差，新近上市/櫃的伊雲谷、91APP，他們的市值都不輸國際。而台灣資本市場的交易量，在全世界排名第8；未來希望投入更大的力量支持數位經濟的發展。

創投公會承辦的國發會天使基金計劃，目前是台灣最大的早期投資計劃，截至今年10月底已經投資209多家新創公司，其中數位經濟產業為120家，佔總投資家數的57%，顯見國內新創業也順應著世界潮流在發展，

邱德成指出。創投業在過去三年，投資在新創事業一年大概有100億，300個案件。可見創投業對新創事業的支持是不餘遺力，但是對比歐美各國對新創事業的鼓勵及投資量能，我們仍然明顯不足，其中最重要的是資本市場的支持，今天邀請國發會主委及證交所董事長同台講話，正是想傳達大家對台灣創新創業的支持，共同努力為台灣的新創打造一個友善而有活力的投資環境與資本市場。

創投論壇分成三場座談會，中華電信網路分公司總經理簡志誠在專題演講時表示，未來的5G時代，請大家把Ai、Big Data、以及Cloud這三個ABC當成基本的生態，也就像是生活中的陽光、空氣、水，請新創事業在這個基礎上盡情發揮，開創新局。簡總經理也表示中華電信也推動ABC的行動：收購（Acquire）、自建（Build）與合作（Cooperate）來進行數位化轉型。

91APP董事長，也是TiEA協會理事長何英圻指出，電商已經進入第三波大浪，越來越多實體店運用OMO整合電商D2C模式，已是創造高額業績的不二法門。何英圻說，常有實體品牌業者問他，何時才是數位轉型導入電商的最佳時機？他的回答是「現在」。唯有現在開始，才有機會贏得未來。

全聯線上事業部協理初貴民則說明全聯導入線上支付的成果，破千萬人下載，已建立800萬用戶，「有南部阿媽請小孩幫他買手機，原因是他要使用Px Pay。」初協理強調，全聯上千家店的收銀員與客戶所建立的信賴關係，可能是Px Pay成功導入的關鍵。

全資收購龍捲風科技的意藍科技幽默的介紹網路聲量的開發始於意藍，也介紹了意藍科技如何協助企業數位化轉型，並提到從社群數據及人群數據，將進一步導入商情數據。

趨勢座談 – 看見疫情下的機會 線上教育產業。圖／創投公會提供

下午場，由數位轉型學院院長詹文男主持；Hahow執行長江前緯演講時表示，Hahow不是在挑戰補習班，而是挑戰人們學習的習慣。Hahow協助學校在校園外招到學生，也協助企業線上學習，甚至於企業員工的技能認證，「這件事令我很自豪！」。

PressPlay執行長林鼎鈞表示，PressPlay做的很雜，「董事聽完簡報，說，我好像聽了12家企業的營運模式。」PressPlay進入線上學習後，也導入各種不同線上教育學習的可能性。

自稱是小孩子的Hahow的均一平台教育基金會董事長呂冠緯指出，數位轉型需要人才，線上教育產業也是，均一平台教育基金會培養孩子成為教育數位化轉型的人才。呂冠緯提到，非營利組織要強韌，前提是資本市場夠強勁，美國就是最好的例子。

最後一場座談由台灣觀光地方創生協會理事長蔡文宜主持；豐趣科技總經理裘以嘉表示，大多數數位科技公司在過去三年疫情，都是業績成長，旅遊業即使數位化，過去三年還是十分慘淡；豐趣提供數位化的解決方案，讓公司在疫情後，可以很快的滿足國際旅遊市場的需要，而看到成長的窗口。

Asia Yo執行長鄭兆剛表示，疫情期間的轉型，與尋找新的旅遊模式，例如Asia Yo開發了露營業務，反應很好。現在Asia Yo也開始跨境旅遊的服務。

FunNow執行長陳庭寬在推動O2O的業務，把訂價權回歸店家，也把動態訂價的機制，讓消費者可以得到最及時的價格。透過併購策略，希望加速擴張海外，並找到在地團隊來經營在地旅遊休閒服務。