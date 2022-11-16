P’s藝術事務所、朝宇宙放送 榮獲第13屆電視節目劇本創作優等獎

文化部影視及流行音樂產業局11日於臺北君悅酒店舉辦「111年度電視節目劇本創作獎頒獎典禮」，今年6-10集作品「優等獎」得獎者為謝琬婷的《P’s藝術事務所》、13集或20集作品「優等獎」得獎者為廖弘欣的《朝宇宙放送》，另有8部優秀劇本獲得「佳作獎」，頒獎嘉賓包括影視及流行音樂產業局徐宜君局長、本屆評審團召集人鄭心媚、評審陳亮材、楊惠文，以及曾獲本獎項之編劇于尚民。

因應產業市場趨勢，本獎項之參賽作品區分「6-10集」、「13或20集」兩類，並採兩階段徵件，第一階段共170件作品參賽，初選後計16件作品入圍；第二階段限入圍作品參賽，經過評選小組交鋒討論，最終評選岀10件得獎作品包括「6-10集類」優等1件、佳作7件；「13或20集類」優等1件、佳作1件。受到OTT平臺製作趨勢及閱聽眾收視行為改變，今年參賽作品多為短集數，且題材多元，包括犯罪刑偵、臺灣藝術史、跨國歷史、靈異、超能力、平行宇宙、房地產、鄉鎮發展、總統候選人荒島求生實境秀等，職人劇更出現刑警、檢察官、殯葬樂隊、建築房產、討債公司、室內設計師等多樣不同之職業，評審團召集人鄭心媚表示，今年參賽劇本類型多元，且議題、人文、社會探討皆具深度，由此可以窺見臺灣創作者豐沛的創作能量；此外，因應OTT的興起，投稿作品明顯地都更朝向影集類型邁進。

今年6-10集類「優等獎」得獎作品《P’s藝術事務所》以穿越至臺灣重要畫作訴說時代故事，引導觀眾認識臺灣藝術及歷史；13或20集類「優等獎」得獎作品《朝宇宙放送》描述各路人馬參加「朝宇宙放送」甄選比賽，展現「世界上最美麗的聲音」，為富有外太空想像力的星際喜劇作品，兩部作品分獲25萬元、50萬元高額獎金。6-10集類「佳作獎」得獎作品分別為《小蝶的復仇》、《天秤與砝碼》、《炒房鬼才與他們生活的世界》、《消失的裂痕》、《討債之王》、《無聲告密》、《想選總統的我們先到荒島求生吧》；13或20集類「佳作獎」得獎作品為《推倒重來不行嗎》。

文化部影視及流行音樂產業局長徐宜君頒發第 13 屆「電視節目劇本創作獎」短集數優等。 文化部影視及流行音樂產業局/提供

影視局為讓優秀的劇本被看見並轉製成戲劇，每年在頒獎典禮前特安排「入圍作品媒合會」，邀請國內產能豐富之製作業者與入圍者一對一進行劇本完整開發與製作之商談；今年度總計有14件作品、16家業者參與。

此外，為協助國內編劇人才及優秀劇本進入市場，頒獎典禮後更為今年參賽者舉辦「劇本撰寫及作品促推工作坊」，從「田野調查」、「人物建構與塑造」、「劇本提案」、「如何讓故事走上國際平臺合作」到「產製溝通實務」完整劇本的開發產製鏈規劃8項講座，邀請金鐘、金馬得主鄭心媚、李志薔、簡奇峯、周銓、張庭翡、傅凱羚、蔡坤霖、于尚民授課，且為保障編劇權益及協助編劇將性平觀念確實落實於劇本，邀請著作權及性平專家講授「編劇的著作權指南」、「從影視作品談性別平等」。

第 13 屆「電視節目劇本創作獎」長集數「優等獎」予作品《朝宇宙放送》獲獎人廖弘欣。 文化部影視及流行音樂產業局/提供

影視局表示，近年來透過接力式輔導，先藉由「劇本創作獎」挖掘故事題材及育成編劇人才、媒合新手編劇進入內容製作；再透過「劇本開發補助」，聘請資深編劇診斷與陪伴，加深田調與劇本的深廣厚度；接著再輔以「電視節目製作補助」第一桶金的挹注，已成功讓國內諸多具開創性、市場性的題材及劇本，完成拍攝並順利進入市場，並在國內外影視平臺及影展贏得好評與肯定。