虎科大42週年校慶展現豐碩成果　

國立虎尾科技大學歡慶創校42週年，以「虎威42‧技冠群雄」為主題，展開為期一周的校慶系列活動，14日舉行校慶開幕式記者會，虎科大校長張信良邀請首任校長張天津、豐泰文教基金會董事長林金陽等地方賢達為活動揭開序幕。

豐泰文教基金會董事長林金陽（左一）與虎科大校長張信良（右一）共同勉勵豐泰王劉美惠女士優秀入學學生獎助學獲獎同學。圖／黃全興

今(111)年校慶更將有土耳其、捷克、印度與印尼的4國嘉賓前來祝賀，展現與虎科大的深厚交誼。

虎科大與國外姐妹校持續交流，不因疫情有所中斷，在疫情趨緩下，海外嘉賓特地前來祝福以及技術交流與合作簽署，包括印度Shoolini、印尼IULI、土耳其BLVOS與UTAA等四所大學，以及捷克無人機廠商Dronetag等，肯定虎科大國際產學及科技研究的努力與貢獻。

智泰科技董事長許志青（左）代表捐贈VisLab AI模型訓練軟體，由虎科大校長張信良（中）接受捐贈，管理學院院長吳純慧共同見證雙方攜手培育AI應用人才。圖／黃全興

智泰科技 捐贈「VisLab AI模型訓練軟體」 為虎科大慶生

虎科大自校長張信良上任以來，致力推動智慧校園，鼓勵學生跨領域學習，持續強化與業界間的連結，攜手企業共同為永續人才努力。智泰科技股份有限公司董事長許志青捐贈「VisLab AI模型訓練軟體」105套作為虎科大42歲生日禮物，協助虎科大推動AI教育與人才培訓。

「魔拍者聯盟」2.0計畫簽署，揭示虎科大對臺灣運動科技的創新貢獻 !

記者會當天國際桌球總會醫學與分級委員會主席吳昇光也特別代表國際桌球總會，前來與虎科大簽署「魔拍者聯盟」2.0計畫，揭示虎科大對臺灣運動科技的創新貢獻。此計畫為國科會精準運動科學研究專案，由虎科大電資學院院長許永和研發團隊參與開發MIT智慧桌球拍，今(111)年9月於芬蘭捐贈國際桌球總會，展現虎科大精準運動研發能量，打響MIT桌球智慧品牌。

虎科大文教基金會與豐泰及常陽等企業獎助學金鼓勵學生奮發向上

現場並頒發「財團法人虎尾科技大學文教基金會優秀學生獎學金」，由虎科大首任校長同時也是基金會董事長張天津頒獎，張前校長卸任後仍持續關心虎科大的全人教育，本次獎勵優秀學子20名，「豐泰王劉美惠女士優秀入學學生獎助學金」鼓勵國內外優秀學生就讀虎科大，為雲林育才留才，共頒發14位學生，其中2位獲得最高獎金25萬元，「常陽拔尖獎學金」由常陽興業股份有限公司挹注虎科大500萬元，常陽董事長林煜喆親臨現場為學生頒發獎盃，勉勵學子自我鍛鍊，提升就業競爭力。

虎科大辦學績效卓著 ，企業最愛排名突飛猛進

虎科大校長張信良表示，虎科大在遠見與1111人力銀行公佈企業最愛學校排名、校長互評最佳辦學，虎科大排名突飛猛進，另教育部「永續能源跨域應用人才培育聯盟計畫」通過五件，虎科大就占一件，並獲教育部「無人機產業人才及技術培育基地計畫」補助9000萬元，在在顯示虎科大辦學績效深獲肯定；虎科大也積極更新校內軟硬體設備，同時高鐵校區飛機維修廠棚與產學合作大樓也將在這個月動土，期許發展智慧校園、智慧學習，為國家培育跨域的新世代人才。