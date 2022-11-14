新創在一起創辦人再獲高雄市好人好事代表獎

12日公佈高雄市「111年好人好事代表」名單，並在林皇宮舉辦頒獎典禮，特別邀請監察院長陳菊與高雄市副市長羅達生擔任頒獎人，為24位默默付出愛心替社會注入暖流的好人好事代表進行表揚，高市社會局指出，能通過初賽、複賽、決賽的嚴謹審查及評選，這24位代表能獲獎可說是實至名歸，也期待更多人投入公益讓社會更美好。

高雄市今年有24人獲頒「好人好事代表」，在一起董事長薛煒立（右二）接受監察院長陳菊（左二）及副市長羅達生（右一）頒獎鼓勵。 薛煒立/提供

陳菊院長表示：每位得獎者都是在各個不同領域協助遭遇困難的人，他們的愛心與付出、提升了社會正向的力量，他們皆是高雄人的表率，透過這隆重的頒獎典禮來公開表揚，可以讓更多人知道社會上有這麼多良善、肯付出的人，讓高雄成為一座令人驕傲的城市，也讓台灣的社會越來越進步。

同屬愛益獅子會的前會長蔡淑娟本次也當選高雄市好人好事代表。 薛煒立/提供

新創在一起創辦人再獲高雄市第11屆好人好事代表獎。薛煒立/提供

本次高雄市第11屆好人好事代表人之一，在一起管顧科技股份有限公司（以下簡稱：在一起）董事長薛煒立，9日剛獲華人公益企業金傳獎，時隔二日再獲好好事獎項，足代表其企業長期在ESG及永續服務上的耕耘，對於一個新創事業而言實屬難能可貴。

在一起薛煒立董事長表示：非常感謝大會評審的肯定，更感謝所屬國際獅子會300 E1區 高雄市愛益獅子會，有非常多的優秀先進前輩讓我可以效法學習，本會已經連續兩年同時皆兩位獅友入選高雄市好人好事代表獎，這次可以跟隨前會長蔡淑娟腳步一同當選覺得格外開心，並用行動落實「愛益愛益愛做公益」的創會精神。

也特別感謝左營文武聖殿暨高雄市關聖帝君弘道協會眾多善心大德用身體力行帶領我們起身服務，我也將繼續將這份榮耀傳遞到世界各地，未來也將利用數位科技的技術與遠在土耳其協助敘利亞難民的「台灣雷伊漢勒世界公民中心」裘振宇執行長合作，進行國際人道救援及水資源的公益活動。希望讓國際看見台灣，把「善心」推廣到世界角落。