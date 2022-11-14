SWAG 首招校園大使組隊「學術研究」 結業能拿20萬助學金

亞洲最大新型態交友創作平台 SWAG 相信每個創意都值得兌現，為了爭取認識更多年輕用戶與創作者的機會，14日起宣布「第一屆校園大使」徵選活動開跑。只要是年滿 18 歲的大專院校生，不限國籍、科系，都有資格為 SWAG 代言。大使任務多元，且有機會參與 SWAG 各式線下活動並獲取總部正職工作。除此之外，SWAG 也祭出豐厚獎助學金給每位校園大使，通過任務競賽的評分制度，第一名的結業獎金更高達新臺幣 20 萬元。

SWAG 招募首屆校園大使，廣邀優秀學子代言。圖/ SWAG提供

每月 5 萬鑽 鼓勵大使多做「學術研究」

任職校園大使期間，為了讓大使們更加認識 SWAG 的產品特性，每月都會免費提供 5 萬鑽石讓大使自由利用。不論是直播、限時動態或長片的觀看，甚至是和創作者一對一的私密聊天，都會讓大使有足夠的資源做「學術研究」。此外，大使們也能體驗 SWAG 所舉辦的任何線下活動，把握和女神的面對面機會。

▲SWAG 校園大使福利一覽。(圖/ SWAG提供)

優秀大使可領 20 萬 預約總部正職機會

SWAG表示，校園大使任務觸及田野調查、市場分析、廣告宣傳設計、雇主品牌經營、創作者招募策劃與實際執行等面向。大使們將在各部門資深同事的帶領下，進行分組專案競賽。每月主題專案勝出的隊伍，成員可額外獲得 2 千元助學金。依照每月任務的綜合評比，結業時將頒發 20 萬元的獎助學金給排行第一的校園大使，其餘大使也會依照評比分級頒發 2~10 萬元的助學金。SWAG 鼓勵大使跳脫傳統框架、發揮潛能，任職間表現優異者則可獲得執行長親筆推薦信，或至預約總部正職的機會。

SWAG 校園大使徵選即日正式啟動，報名時間至 12 月 4 日止。第一屆大使任期則是從明（2023）年 1 月開始，至 6 月結束。歡迎想法創新，活躍於校園的全台大專院校生們為 SWAG 代言。