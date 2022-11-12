神岡高工主辦第一屆鬼斧神工技能實作競賽 大放異彩

神岡高工主辦第一屆鬼斧神工技能實作競賽，各校優秀選手大放異彩，圖（左起） 廣穎機械工業股份有限公司張志州總經理、鉗工第一名木柵高工選手王聿翎、指導老師楊弘意、神岡高工校長李世程。圖／陳嫣蔚
神岡高工主辦第一屆鬼斧神工技能實作競賽，各校優秀選手大放異彩，圖（左起） 廣穎機械工業股份有限公司張志州總經理、鉗工第一名木柵高工選手王聿翎、指導老師楊弘意、神岡高工校長李世程。圖／陳嫣蔚

台中市立神岡高工於今（12）日辦理「2022年第一屆鬼斧神工技能實作競賽暨頒獎典禮」，該競賽主要分為11月5日辦理之電腦輔助機械製圖職種，及今日鉗工、車床、模具職種辦理競賽，並公開表揚得獎之優秀學生。此次競賽包含最北至台北市立木柵高工、最南至台南的新營高工，共計18所學校、42名學生參與此次競賽，盛況空前，鼓勵優秀技職學生更上層樓，發光發熱。

神岡高工校長李世程表示，該校辦理之2022第一屆鬼斧神工技能實作競賽，其命題、比賽、量測、評選，皆比照工科技藝競賽規模，希望藉由此舉能提升所有選手之技術能量，更可讓指導老師在透過培育選手過程中，反饋在教學過程中、延續經驗，進而提升各校各科學生能力。

出席貴賓（圖左起）為神岡高工家長會長呂世池、盈錫精密工業股份有限公司人資部經理張宜菁、 仕興機械工業股份有限公司總經理劉軒助、 正光木工機器廠股份有限公司業務經理涂旻聖、 大雅廚具有限公司總經理楊素真、神岡高工校長李世程、 廣穎機械工業股份有限公司總經理、台灣木工機械工業同業公會理事長張志州、 仕興機械工業股份有限公司總經理劉軒助、 精呈科技股份有限公司董事長張瑞成 、 台中市立東勢工業高級中等學校校長周文松、神岡高工家長會副會長黃萬寶 、 神岡高工實習處主任林益瑋。圖／陳嫣蔚
出席貴賓（圖左起）為神岡高工家長會長呂世池、盈錫精密工業股份有限公司人資部經理張宜菁、 仕興機械工業股份有限公司總經理劉軒助、 正光木工機器廠股份有限公司業務經理涂旻聖、 大雅廚具有限公司總經理楊素真、神岡高工校長李世程、 廣穎機械工業股份有限公司總經理、台灣木工機械工業同業公會理事長張志州、 仕興機械工業股份有限公司總經理劉軒助、 精呈科技股份有限公司董事長張瑞成 、 台中市立東勢工業高級中等學校校長周文松、神岡高工家長會副會長黃萬寶 、 神岡高工實習處主任林益瑋。圖／陳嫣蔚

此次競賽協辦單位包括潭雅神工商協進會、台灣木工機械工業同業公會、台中市豐洲科技工業園區廠商協進會，出席貴賓包括台中市立東勢工業高級中等學校校長周文松、大雅廚具有限公司總經理楊素真、廣穎機械工業股份有限公司總經理、台灣木工機械工業同業公會理事長張志州、精呈科技股份有限公司董事長張瑞成、仕興機械工業股份有限公司總經理劉軒助、正光木工機器廠股份有限公司業務經理涂旻聖、陸宏達有限公司總經理呂世池、盈錫精密工業股份有限公司人資部經理張宜菁，共同出席與會授獎，並頒發5,000元至12,000元之競賽獎勵，希望參與之廠商能透過競賽，發掘技術優秀人才，進而促進業界舉才目的。

台中市立神岡高工校長李世程（圖後排左四）、台中市立東勢高工校長周文松（圖後排右四），一同頒獎給參賽優勝學生。圖／陳嫣蔚
台中市立神岡高工校長李世程（圖後排左四）、台中市立東勢高工校長周文松（圖後排右四），一同頒獎給參賽優勝學生。圖／陳嫣蔚

台灣木工機械工業同業公會理事長也是廣穎機械公司總經理張志州表示，儘管選手們在準備、比賽過程中會緊張或出錯，但這些經驗皆是培養對自我的堅持，並在失誤中學習，對於未來不論參與全國技能競賽、國際技能競賽時一個非常好的養分；盈錫精密公司張宜菁人資部經理也提到，盈錫精密長期在產學合作、人才培育上不遺餘力，長期推廣技職教育，技職選手常常是眾多機械業廣納的人才，期盼未來選手們能夠更加優秀，充實自我。

  2022年第一屆鬼斧神工技能職作競賽獲獎選手及指導老師名單：

職種名次學校選手指導老師
鉗工第一名台北市立木柵高工王聿翎 楊弘意
鉗工第二名臺中市立霧峰農工林嵩皓 郭益壽
鉗工第三名國立苗栗農工張昭賢林隆翊
車床第一名 國立埔里高工陳大山陳信誠
車床第二名新竹市磐石中學宋德龍盧玉樹
車床第三名臺北市立木柵高工譚宇翔 楊弘意
模具第一名 臺中市立神岡高工羅羽庭 林益瑋
模具第二名臺中市立神岡高謝景翔林益瑋
模具第三名國立永靖高工馮宥瑋 鄭文揚
電腦輔助機械製圖第一名 國立草屯商工陳宥錡 陳永正
電腦輔助機械製圖第二名臺中市立臺中高工黃翌庭 郭力源
電腦輔助機械製圖第三名臺中市新民高中蕭丞博卓明源

  此次競賽也請來重量級裁判，名單如下：

職種姓名 服務單位
鉗工林篤飛勞動部勞動力發展署中彰投分署退休訓練師國手訓練老師
鉗工 徐原贊 國立嘉義高工教師
鉗工 陳晉誼臺中市立神岡高工機械科教師
車床陳建志 國立二林工商退休教師
2019阿布達比國手訓練老師
車床黃士峰 國立台北科大附工模具科主任
第36屆CNC銑床國手
車床胡竣泓臺中市立神岡高工機械科教師
模具 洪偉倚
國家中山科學研究院
第37屆模具工國手
模具 張自成
國立東勢高工
第33屆銑床國手
模具 林宗翰 臺中市立神岡高工機械科教師
電腦輔助機械製圖張士元
國立臺南高工
86年工科技藝競賽機械製圖第一名
第29屆全國技能競賽機械製圖第三名
電腦輔助機械製圖黃子育國立臺南高工製圖科教師
電腦輔助機械製圖歐芳汝 臺中市立神岡高工機械科教師

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工商時報記者