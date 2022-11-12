神岡高工主辦第一屆鬼斧神工技能實作競賽 大放異彩

台中市立神岡高工於今（12）日辦理「2022年第一屆鬼斧神工技能實作競賽暨頒獎典禮」，該競賽主要分為11月5日辦理之電腦輔助機械製圖職種，及今日鉗工、車床、模具職種辦理競賽，並公開表揚得獎之優秀學生。此次競賽包含最北至台北市立木柵高工、最南至台南的新營高工，共計18所學校、42名學生參與此次競賽，盛況空前，鼓勵優秀技職學生更上層樓，發光發熱。

神岡高工校長李世程表示，該校辦理之2022第一屆鬼斧神工技能實作競賽，其命題、比賽、量測、評選，皆比照工科技藝競賽規模，希望藉由此舉能提升所有選手之技術能量，更可讓指導老師在透過培育選手過程中，反饋在教學過程中、延續經驗，進而提升各校各科學生能力。

出席貴賓（圖左起）為神岡高工家長會長呂世池、盈錫精密工業股份有限公司人資部經理張宜菁、 仕興機械工業股份有限公司總經理劉軒助、 正光木工機器廠股份有限公司業務經理涂旻聖、 大雅廚具有限公司總經理楊素真、神岡高工校長李世程、 廣穎機械工業股份有限公司總經理、台灣木工機械工業同業公會理事長張志州、 仕興機械工業股份有限公司總經理劉軒助、 精呈科技股份有限公司董事長張瑞成 、 台中市立東勢工業高級中等學校校長周文松、神岡高工家長會副會長黃萬寶 、 神岡高工實習處主任林益瑋。圖／陳嫣蔚

此次競賽協辦單位包括潭雅神工商協進會、台灣木工機械工業同業公會、台中市豐洲科技工業園區廠商協進會，出席貴賓包括台中市立東勢工業高級中等學校校長周文松、大雅廚具有限公司總經理楊素真、廣穎機械工業股份有限公司總經理、台灣木工機械工業同業公會理事長張志州、精呈科技股份有限公司董事長張瑞成、仕興機械工業股份有限公司總經理劉軒助、正光木工機器廠股份有限公司業務經理涂旻聖、陸宏達有限公司總經理呂世池、盈錫精密工業股份有限公司人資部經理張宜菁，共同出席與會授獎，並頒發5,000元至12,000元之競賽獎勵，希望參與之廠商能透過競賽，發掘技術優秀人才，進而促進業界舉才目的。

台中市立神岡高工校長李世程（圖後排左四）、台中市立東勢高工校長周文松（圖後排右四），一同頒獎給參賽優勝學生。圖／陳嫣蔚

台灣木工機械工業同業公會理事長也是廣穎機械公司總經理張志州表示，儘管選手們在準備、比賽過程中會緊張或出錯，但這些經驗皆是培養對自我的堅持，並在失誤中學習，對於未來不論參與全國技能競賽、國際技能競賽時一個非常好的養分；盈錫精密公司張宜菁人資部經理也提到，盈錫精密長期在產學合作、人才培育上不遺餘力，長期推廣技職教育，技職選手常常是眾多機械業廣納的人才，期盼未來選手們能夠更加優秀，充實自我。

2022年第一屆鬼斧神工技能職作競賽獲獎選手及指導老師名單：

職種 名次 學校 選手 指導老師 鉗工 第一名 台北市立木柵高工 王聿翎 楊弘意 鉗工 第二名 臺中市立霧峰農工 林嵩皓 郭益壽 鉗工 第三名 國立苗栗農工 張昭賢 林隆翊 車床 第一名 國立埔里高工 陳大山 陳信誠 車床 第二名 新竹市磐石中學 宋德龍 盧玉樹 車床 第三名 臺北市立木柵高工 譚宇翔 楊弘意 模具 第一名 臺中市立神岡高工 羅羽庭 林益瑋 模具 第二名 臺中市立神岡高 謝景翔 林益瑋 模具 第三名 國立永靖高工 馮宥瑋 鄭文揚 電腦輔助機械製圖 第一名 國立草屯商工 陳宥錡 陳永正 電腦輔助機械製圖 第二名 臺中市立臺中高工 黃翌庭 郭力源 電腦輔助機械製圖 第三名 臺中市新民高中 蕭丞博 卓明源

此次競賽也請來重量級裁判，名單如下：