桃園榮服處拜會日月光半導體 推動退除役官兵培訓與就業

為促進退除役官兵就業管道，培訓專業人才協助順利就業，桃園市榮民服務處徐偉光處長拜訪日月光半導體中壢分公司人資處郭品泓處長，雙方就人力需求、退除役官兵進用等事項交流意見，鞏固雙方產官合作平台，以期共同推助退除役官兵就業媒合事宜，進而促進穩定就業。

郭品泓處長表示，秉持「取之社會，用之社會」的良善互動理念，將「關懷公益、關懷弱勢、關懷教育、關懷銀髮」的企業文化，落實在員工、客戶、股東及社會大眾等，強化社會參與關懷社區和學子，回饋地方及社會，並倡導和帶領員工投入公益。該公司為善盡企業社會責任，主動參加桃園市榮服處關懷年長獨居榮民(眷)、認養遺孤及因公殞命遺族致送慰問金等相關活動，希望能給榮民(眷)一個溫暖有感的實質關懷。此外；也非常感謝榮服處，即時提供就業媒合之服務平台，讓企業在地發展無後顧之憂，日月光也將提供最優渥的薪資福利，讓所有同仁在桃園可以安居樂業，為台灣半導體產業發展貢獻一己之力!

徐偉光處長拜會日月光半導體中壢分公司人資處郭品泓處長相談甚歡，徐處長表示本處將扮演好轉銜就業的角色，除了協助退除役官兵參加職業訓練或進修學習專業知識，提高職場競爭力外，同時也強化與在地廠商的連結，開發多元職缺，鼓勵進用退除役官兵，讓優質的退役人力獲得再運用，創造雙贏。