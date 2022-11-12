清大攜手台塑設立聯合研發中心

國立清華大學於(11/12)與台塑公司簽約設立聯合研發中心，將全面展開AI人工智慧、環保製程、新型材料、綠色能源等多項合作研發，協助台灣石化製造龍頭台塑公司研發對地球更友善的環保製程、更具競爭力產品，領導國際技術，共創永續發展。

清華大學校長高為元(11/12)率四十餘名教職員參訪台塑企業位於雲林麥寮的六輕廠，並與台塑董事長林健男簽約設立「台塑清華聯合研發中心」。由清華大學研發長邱博文擔任中心主任，清華化工系畢業的台塑資深副總郭文筆任副主任。

台塑董事長林健男指出，清華與台塑長久以來一直維持良好的合作關係，從早期協助台塑以同位素法量測電解槽的水銀量，到現階段AI應用於高密度聚乙烯品別轉換、管線腐蝕預測模型及染料敏化電池的應用開發，對台塑的製程技術提升與產品應用，貢獻良多。

林健男表示，為強化國際競爭力，朝世界第一的目標邁進，台塑近期在AI、製程條件優化、材料開發等將進行更深入的研發，亟需清華頂尖的教授和學生團隊支持。未來合作研發項目包括新一代太陽能電池鈣鈦礦、高溫微波、高效能精餾塔及AI等前瞻技術，相信對台塑推動節能減碳、實現零碳排的目標上，一定能給予很大的幫助。

清華大學校長高為元率教職員參訪台塑企業位於雲林麥寮的六輕廠，台塑董事長林健男親自導覽。。圖/清大提供

清華大學校長高為元表示，當前重要議題如環保、醫療、能源等都需要跨領域整合的解決方案，清華大學在這些領域皆有堅實的研究基礎，及多元跨域的人才，可滿足台塑及其客戶的需求；透過這個聯合研發平台，清華的師生也可以走出實驗室，更了解產業的痛點與需求，將研發成果投入應用，「這就是多贏，也是一加一大於二。」

負責規畫聯合研發中心的清華大學研發長邱博文表示，台塑與清華過去多年來皆有密切的研究合作，聚焦利用大數據與人工智慧提升化工製程，以及先進碳捕捉的綠色能環技術。藉由本次簽約，雙方將合作的觸角從化工進一步延伸到電子、新材料、能源與生醫等多項跨領域科技，並將共同培育高階研發人才。

台塑與清華展開的全面合作項目多達19項，橫跨台塑的塑膠事業群與化工事業群等6個部門。邱博文舉例，其中一項重點合作項目為「微波加熱碳纖維燒成」技術，由清華物理系主任張存續領導的研究團隊主導研發，透過精確控制微波場型與強度，來提升碳纖維加熱效率、縮短反應時間，以達成節能減碳的目標。

台塑及清華也自2020年起，在和成公司協助下，將碳纖技術應用在賽車空力套件，打造全台第一輛碳纖電動賽車，大幅減輕車體重量及提高能源效率，助清華學生今年在德國學生方程式競賽八字繞環項目中破紀錄榮獲第三名。「台塑身為碳纖材料的供應業者，與有榮焉。」林健男說。

邱博文強調，永續是清華與台塑共同的追求目標。清華大學今年在台灣企業永續學院針對全台大學的評比中名列第一，獲頒最高榮譽「台灣永續典範大學獎」；並在國際知名的STARS大學永續評比中，勇奪亞洲第一面大學永續金質標章，「在追求永續的道路上，清華與台塑將成為最好的伙伴。」