虎頭山創新園區再添高階研發尖兵!

臺北科技大學進駐，與桃市聯手打造人才及技術培育基地

桃市府攜手北科大擘建高階人才研發重鎮揭開序幕。圖/傅秉祥

桃園市長鄭文燦今（11）日上午前往虎頭山創新園區，出席「國立臺北科技大學進駐虎頭山創新園區揭牌儀式」，鄭文燦表示，市府已於去（110）年12月13日與臺北科大簽署合作意向書，針對AI人工智慧、IOT物聯網、5G通訊、雲端、微電子、光電等技術領域，以桃園為基地進行產學合作，提升桃園在研發方面的能量，而今（111）年市府再度與臺北科大簽署「智慧與綠能產業服務共創基地」合作意向書，預計於觀音區成立「國立臺北科技大學桃園分校」，打造智慧與綠能基地，鄭市長歡迎臺北科大擇定虎頭山創新園區作為區域產業人才及技術培育基地，期盼將來吸引更多團隊進駐，讓團隊能充分利用場域優勢，進行研發、互動與交流。

今日鄭市長與臺北科技大學校長王錫福等人共同為「臺北科大創新研發暨人才培育基地」揭牌，臺北科大也特別讓「波士頓動力機器狗(SPOT)」亮相，引領鄭市長及研發團隊一同進入園區，並展示自駕車輛感知與決策控制次系統研發、移動式衛星搖測地面站、「TW1 PocketQube台灣一號口袋衛星」等內容，均為虎頭山創新園區內航太科技、智慧車電、智慧物聯網、智慧健康產業等4大研究中心團隊的亮點研發成果。

機器狗(SPOT) 引導嘉賓進入會場令各界驚艷! 北科大展現強大研發能量

鄭文燦致詞談及虎頭山創新園區原為海巡署訓練基地，他上任後，與中央爭取協調，協助代建海湖訓練中心及搬遷至蘆竹海湖營區，市府則將舊有的營區進行活化，保留豐富的生態紋理，並改造既有營舍，成為虎頭山創新園區研發基地，開幕以來，已接待超過300組國內外重要來賓參訪，鄭市長也說，隨著虎頭山創新園區的發展，目前進駐空間已接近滿載，未來市府將研擬新建一棟研發大樓，為研發團隊提供更好的空間。鄭市長指出，虎頭山創新園區第一期以車聯智駕與資安物聯網中心為主軸，打造自駕車與車聯網生態系，目前全台已運行的自駕車，幾乎皆是透過此園區輔導或測試而上路，堪稱北台灣最專業的自駕車測試園區；而園區第二期則發展做為5G測試基地，可進行各項包含毫米波測試及邊緣運算等應用技術。

鄭文燦還提及桃園產業聚落相當完整，為給予新創團隊更大的支持，在青創基地方面，市府打造4個大基地及10個小基地，其中的中壢區新明青創基地由中央大學協助營運，未來市府也期盼能與各大學攜手合作，吸引更多產業投入，另鄭市長也談及，「龍潭科學園區三期計畫」歷經3年的縝密規劃，日前終於拍板定案，未來台積電進駐龍科三期，可讓先進製程留在台灣、留在桃園，市府團隊將會全力以赴，全力推動龍科三期擴大計畫。

臺北科技大學校長王錫福表示，臺北科技大學是一所實務研究型大學，因此無論是產學研發，或人才培育皆非常貼近產業界的需求，尤其北科大成立「前瞻技術研究總部」，不僅能響應政府的5+2產業創新計畫、前瞻基礎建設計畫以及六大核心戰略產業計畫外，也更能夠將技術研究聚焦於能源、半導體、AI等三大領域，王校長說，臺北科大於虎頭山創新園區成立創新研發與人才培育基地可謂邁向新的里程碑，他指出近幾年臺北科大逐步將研發成果移植至服務場域、協助產業創新，在所服務的合作廠商中，又以大桃園地區為大宗，感謝鄭市長的大力協助，未來虎頭山創新園區將由臺北科大工程學院、電資學院、機電學院進駐，並聚焦於包含航太工程、智慧物聯網、智慧車電、智慧醫療等領域，期盼未來在技職人才培育及實務產學研發上能夠發展得更好。

桃園市經發局長郭裕信表示，虎頭山創新園區分為一、二期建置，隨著第二期工程完工，也於今（11）日達成全面開放的里程碑，並增設「虎頭山創新園區管理中心」，管理中心內除設有全區化的「園區管理服務中心」外，還設置了「新創培育辦公空間」、「車輛整備空間」、「增設自駕車測試情境」及供休憩的「咖啡廳」及「司令台休憩區」等各項設施，郭局長進一步補充說明「虎頭山創新園區管理中心」將成為園區對外接待、對內管理的重要樞紐，且隨著臺北科技大學進駐，將打造產學與研究功能兼具的產業服務基地，提升桃園技術人才，+而戶外自駕車測試場域也新增直線加速跑道、斜坡道、雙向車道等測試情境，讓原有的10項測試情境增加為13項，大幅提升自駕車研發團隊的軟硬體實力。

今日包括市府經發局長郭裕信、青年局長陳冠穎、資科局長余宛如、研考會主委吳君婷、教育局副局長林威志、桃園區長洪清淵、亞洲．矽谷計畫執行中心行政長李博榮、桃園航空城公司副總經理羅碧霞、中央大學校長周景揚、臺北科技大學校長王錫福、副校長楊重光、研發長莊賀喬、產學長黃聲東及臺北科大研發團隊等均一同出席活動。