張文宇教授接任聖約翰科大第10屆校長

聖約翰科技大學電機工程系張文宇教授獲董事會遴選，接任第10屆校長。張文宇教授歷任電機系主任、電資學院院長、工程學院院長、馬達製造設計產業菁英訓練基地執行秘書、教務長、學術副校長及代理校長等職務，行政資歷完整豐富。面對少子化的挑戰，他願以積極的作為與謙卑的態度繼續努力，期盼能結合全校師生與7萬多名校友的力量，帶動聖約翰的轉型。

張文宇校長民國77年自清華大學電機工程研究所碩士班畢業後，旋即進入新埔工專電機工程科任教。期間除了進修博士班之外，大半生都在聖約翰科大服務，前後長達31年，與聖約翰的關係深厚，在情感上更是不可切割。基於這樣的情誼與使命感，讓他願意在最艱困的時刻，挺身而出承擔重任，讓聖約翰科大轉型成為一所具有韌性的科技大學。

張文宇校長（左一）擔任工程學院院長任內，主辦「裕隆盃全國高中職工程創意專題競賽」宣傳學校。聖約翰科大提供

張文宇校長指出，面臨少子化與校際競爭的壓力，未來學校規模、招生策略及學用整合等皆需詳細規劃。他將努力提升學校的師資與設備優勢，轉型為客製化、小而精的科技大學。由於國家政策重新重視技職，因此學校依據市場人才需求，積極結合校友企業，展開學生認養，提供足額獎學金，並依學生興趣與專長進行「學業與就業一條龍」的規劃。包括：樺漢科技、富鼎公司、撼訊科技、榮工工程、亞翔工程、宷奕國際公司、翰成數位科技及臺雅集團…等校友企業，目前均已提供學生實習與就業名額，期盼達到「入學即就業」的教育目標。

張文宇校長（左三）擔任副校長時，與校友企業-易發精機及瑞芳高工共同打造口罩製作暨機電整合類產線基地。聖約翰科大提供

張文宇校長說，聖約翰科大（新埔）7萬多名校友對母校有極深厚的感情與支持，在工商等各領域有傑出優異的表現。校友企業具備實務管理能力，掌握產業未來發展趨勢，透過校友力助，可讓學校依照產業未來市場需求，調整系所課程規劃及教育目標。結合校友企業不但可以打造培育市場所需人才的孵化基地，在未來發展中亦將由校友挹注資金，完成聖約翰科大的轉型計畫。

「7萬多名校友是整體發展的重要資源！」張文宇校長表示，目前除透過校友總會為媒介平台，讓更多校友投入母校的關懷與互動，及尋求更多校友企業提供各系學生實習與就業名額之外，亦配合校友總會與校友企業資源，擴大推動學生業界實習，開設創業學程，讓學生在進入職場前完成所需技能，以強化學生就業與職場適應能力。此外，亦推動各項專案募款，增加校務基金，以奠定學校永續發展基石。期盼以深耕在地之本心，分享資源，與社區共生，與產業共榮，引領聖約翰科大迎向未來，再創榮光。