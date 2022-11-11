攻入非洲市場獲金貿獎肯定 台化拓銷新興市場有成

1965年創立於彰化的台灣化學纖維公司（下稱台化），是台塑四寶之一，從早期開始就利用山林闊葉雜木枝梢及廢材製造木漿、嫘縈，並向下游發展紡織及染整加工，爾後增設耐隆絲及耐隆布的製造工廠，使得台化得以跨足紡纖產業嫘縈及耐隆兩大體系。投資六輕後，跨入化工業生產各類化學品及塑膠。

為擴大海外營運版圖，台化自2001年起便赴大陸寧波、越南等地投資設廠，從事紡纖、塑膠、鋼鐵產品之產銷，並深耕東協市場，以因應全球化趨勢。到了2015年聯合國推出SDGs永續目標之後，台化也立即展開ESG的推動，致力於節能減碳、綠能開發，並透過AI數位轉型、製程優化等方式提高生產安全、能源使用效率及營運績效，同時積極建構塑膠循環回收的產業鏈，藉產品高值化、差異化、特殊化、加強客戶服務的藍海手段，擺脫紅海競爭。

在種種的努力之下，台化於2021年繳出亮眼成績單，出口實績成長達147%，並且在非洲市場大有斬獲，因此成為2022年金貿獎「新興市場拓銷貢獻獎」非洲區得主。

台化是全球第2大SM製造商、全球第3大合成酚製造商、全球第4大ABS、全球第5大PS製造商、全球第7大芳香烴、全球第9大聚碳酸酯樹脂製造商，從以上數據即可了解到台化的國際定位。由於深知CSR的重要性，台化在拓展海外市場之餘，也與嘉義縣政府、海洋委員會海洋保育署共同攜手，將廢棄蚵繩回收再利用，並與民間回收業者建立管道落實回收，做到海洋生態淨化及降低資源耗用。成為世界唯三成功量產以化學散聚回收耐隆的企業之一。

在「取之社會，用之社會」的經營理念下，台化持續積極社會參與及落實各項永續發展議題，為建立友善的環境而努力，希望建構一個生產、使用、回收再利用的全面循環經濟典範，營造一個永續的經營環境。