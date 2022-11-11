新潮專業家庭飲食財務整理師 助人吃的好又能多存錢

不少朋友曾聽長輩說，有阿嫲摳菜錢省出一間房；近日亦有網傳宅男工程師連吃四年連鎖超市特價品，省錢買一部特斯拉的傳奇，是否合理可行嗎？據研究統計，飲食支出約佔台灣家庭費用支出的三成左右，如何做好家庭飲食與財務整理，讓家人吃的好、花的少、存的多，完成家人健康與家庭財務目標，網紅草食營養師黃千芮與暢銷家庭理財作家珊迪兔，總結多年專業，跨領域結合未來職業學堂，聯手創辦推出「家庭飲食財務整理師」，已成社會家庭工作者新顯學。

家庭理財暢銷書「家計力」作者、媽媽商學院創辦人、家庭飲食財務整理師共同創辦人珊迪兔，從她的專業面為大家釐清許多財務觀念，包括理財不必要委屈自己，如何花錢就是如何過生活的樣貌。圖/業者提供

臨床營養師執業七年以上專業、網紅草食營養師、家庭飲食財務整理師創辦人黃千芮說，花得少、吃得好，然後存得多，是所有家庭心目中最棒的夢想跟理想，她創立家庭飲食財務整理師的目的，在結合所有專業經驗與資源，一方面協助大家靈活的運用整理家裡常備常用的食物跟食材達到健康及預防疾病，另一方面，從多面向包括食物的傳承、兒時味蕾的回憶，保存、歸納跟整理家庭的食物與料理，讓食物也帶來療癒、平衡身心靈的效果，這才是真正的吃得好。

臨床營養師執業七年以上，專業、網紅草食營養師、家庭飲食財務整理師創辦人黃千芮，她提出從多面向做好家庭飲食整理，包括食物的傳承、兒時味蕾的回憶，保存、歸納跟整理家庭的食物與料理，讓食物也帶來療癒、平衡身心靈的效果，這才是真正的吃得好。圖/業者提供

家庭理財暢銷書「家計力」作者、媽媽商學院創辦人、家庭飲食財務整理師共同創辦人、已幫助許多朋友精算生活、創造理想人生的珊迪兔表示，家庭飲食財務整理師，從她的專業面思考建議，釐清理財不必要委屈自己的生活、縮衣節食，理財其實是為了理好我們自己的生活，你如何花錢就是你如何過生活的樣貌，從家庭整體經濟主軸去看理財管理、飲食管理，從自身現在家庭的總收入與家庭生活目標本身優先順序做財務規劃，進入到飲食這一段，你會發現，原來你有一個截然不同的選擇，然後你會發現生活真的可以過得很好。

未來職業學堂、沃客買創業投資公司創辦人彭思舟博士表示，從物質到心靈，整理師的社會需求已被市場驗證，欣見草食營養師、暢銷書作家珊迪兔，從自己的專業出發，更接地氣、傾聽到市場對整理師的需求更大的家庭飲食與財務整理，並將其更聚焦系統性的跨領域整合成「家庭飲食財務整理師」專業，從實質面造福台灣社會更多家庭。