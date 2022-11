臺科大海外科研中心於印尼舉辦論壇 建立雙邊循環經濟網絡

疫情趨緩國境解封,臺科大STIC-GEGIR(台灣印尼循環經濟與綠色創新資源科研中心)結合印尼伙伴與校友邀請學界與產業代表七人拜訪東爪哇省政府環保局與工業局二個政府單位,並與兩所印尼姊妹校,泗水理工大學(ITS)、韋地雅曼達拉天主教大學(WMCU)及印尼國家科學院(LIPI)於2022年11月8日在泗水共同主辦「促進循環經濟的綠色創新(Green Innovation for Circular Economy)」論壇,超過八十名印尼產官學界參加,熱烈探討推動循環經濟創新技術與政策,以及面對零排挑戰,企業界如何因應。關於台灣經驗,尤其是企業界、公部門、與學術機關的緊密合作與角色分工等,令印尼與會代表印象深刻。

臺科大副校長劉志成兼STIC-GEGIR主任、外交部泗水辦事處處長林鼎翔、與兩所印尼姊妹大學校長亦分別在論壇開幕致詞,祝福與期待建立台灣與印尼雙邊循環經濟合作基礎,共創台灣與印尼永續發展雙贏。

台灣混凝土學會理事長,也是嘉德科技公司的何長慶董事長以台灣鋼鐵業企業主身分,說明企業唯有積極規劃,逐步落實減碳與綠色循環,才可以確保企業生存,持續創造社會福祉與環境永續。

印尼環境與森林部污染防治處Sigit Reliantoro處長視訊專題演講「永續與循環經濟的妥適支持與執行」,大葉大學工學院李清華院長以含水銀燈管為例介紹台灣廢棄物管理與法規。與會代表尚包括臺科大顧洋講座教授、營建系邱建國主任、張大鵬特聘教授、東爪哇省政府與泗水市政府環保局與工業局主管與官員、印尼大學教師等,會後達成共識,將持續深化台灣印尼交流對話與合作,鼓勵台灣綠色環保產業與技術新南向,創造台灣與印尼綠色永續雙贏。

論壇結束後,臺科大與外交部泗水辦事處共同主辦晚宴,氣氛溫暖融洽,並約定明年(2023)三月台北再見。

國立臺灣科技大學響應政府循環經濟與新南向政策,在國科會(原科技部)的支持下,與印尼泗水理工大學(ITS)及韋地雅曼達拉天主教大學(WMCU)在2021年10月共同成立台灣印尼循環經濟與綠色創新資源科研中心(Taiwan-Indonesia Science and Technology Innovation Center for Circular Economy and Green Innovative Resources,STIC-CEGIR)。

臺科大推動國際化近二十年,擁有超過1,700名印尼校友,分布台灣印尼兩地產官學界,是台灣企業進軍印尼最佳人力資源網絡。海外科研中心(STIC-GEGIR)副主任Felicya Edi Soetaredjo(吳慧莉)為韋地雅曼達拉天主教大學(WMCU)工學院院長,也是印尼科學院院士。臺科大海外科研中心(STIC-GEGIR)結合返回母國印尼高等教育任職的優秀校友,連結當地產官學界,透過長期努力,延伸成為國科會(前科技部)海外樞紐中心及據點,從而發揮臺灣相關科技領域的優勢及影響力。

印尼政府於2015年開始鼓勵製程減廢與循環利用,鬆綁相關法規,鼓勵大宗工業廢棄物再利用,然而成效仍然有限。相形之下,地小人稠,缺乏自然資源的台灣起步甚早,管理系統、制度法規、與技術發展均成熟,值得印尼借鏡。台灣企業未來在印尼極具發展潛力與市場。

作為東協最大最具影響力國家的印尼,人口超過兩億,生產大量廢棄物,未來如能促成台灣與印尼在廢棄物管理制度與資源回收技術,以及其他環保技術推廣至印尼,將會是具有重大意義的國際合作。

感謝國科會(科技部)經費補助,「台印循環經濟與綠色創新資源海外科研中心」已分別在兩所印尼姊妹大學ITS及WMCU設置辦公室,隨著疫情逐漸受控與國境開放,此次論壇是台灣產業學術代表團首次赴印尼,積極建立雙邊循環經濟網絡。