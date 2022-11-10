桃竹苗區觀光產業徵才活動盛大登場

疫後人才需求回溫 吸引近千民眾找工作

「桃竹苗區觀光產業徵才活動」日前11月8日上午10時至下午2時，在新竹市晶宴會館御豐館盛大登場，現場邀請新竹老爺酒店、新竹喜來登大飯店、泰安觀止溫泉、煙波大飯店、芙洛麗精品飯店、名人堂花園大飯店、六福開發、饗食天堂、漢來美食、深紅鍋物等多家知名旅宿業及餐飲服務業提供2,200個工作機會，吸引近千民眾共襄盛舉。

因應中央流行疫情指揮中心採行階段性開放邊境管理措施，邊境解封後預期會有大量國外旅客湧入，觀光旅館、旅宿業等週邊產業人力需求逐漸增加，本次特別針對觀光暨週邊產業舉辦徵才活動，多家旅宿業、餐飲業開出月薪50K職缺，其中深紅鍋物更祭出月薪70K薪資職缺攬才，另外還有超過500個兼職職缺，最高時薪上看250元。

來自新竹市東區的林小姐過去在紡織業，經歷公司業務緊縮、人員裁減，在失業期間透過就業服務員提供本場徵才活動訊息，雖然過去工作經歷大多是行政職，但也願意嘗試其他不同類型的工作，因此特別來現場，希望可以找到喜歡的工作。

桃竹苗分署長林淑媛表示，因應邊境解封，觀光產業復甦，勞動部特別針對相關產業啟動專案協助計畫，協助業者補實所需人力，除了今天舉辦的桃竹苗區觀光產業徵才活動，自10月底起，各就業中心每週固定一天辦理中小型單一或聯合徵才活動，歡迎有興趣從事觀光產業相關工作的民眾，把握機會參加現場徵才活動，透過面對面晤談找到理想工作，亦可洽在地就業中心了解最新職缺以及徵才活動訊息，或上台灣就業通網站(https://www.taiwanjobs.gov.tw)及撥打免付費客服專線0800-777-888詢問！