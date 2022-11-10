北區觀光產業大型徵才11/12三重綜合體育館登場

共計62家優質廠商、3,000多個職缺 求職還能抽大獎!

因應新冠疫情趨緩，旅遊觀光業復甦，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署為協助轄區觀光、旅宿及餐飲業者補實人力，將於111年11月12日(六) 10:00-14:00在三重綜合體育館舉辦「2022台灣就業通北區觀光產業徵才活動」；本場活動由北分署、臺北市就業服務處及新北市政府就業服務處共同邀集轄內62家星級酒店與指標性觀光餐飲業者，釋出3,000多個優質職缺讓民眾求職；活動現場除設置免費職涯諮詢區、職訓體驗區，還有多元團體單位受輔導成果與創客基地創新作品的展覽。現場還可參加Switch、AirPods Pro等獎項抽獎，歡迎民眾踴躍參加。

圖/北分署提供

勞動力發展署北分署賴家仁分署長指出，由於疫情趨緩，觀光旅遊產業的「跨國旅遊」己陸續開放邊境，「本土旅遊」逐步復甦，也將促進觀光遊憩、飯店等傳統旅遊景點與相關業者的商機。本次專案徵才活動主要是以觀光產業為主題，由62家優質廠商釋出3,000多個職缺，薪資3萬元以上職缺占約6成，更有高達5-6萬的職缺，歡迎求職、轉業的民眾踴躍到場面試。

本次活動邀集的觀光旅宿業者包括：晶華酒店、喜來登大飯店、老爺酒店、文華東方、大倉久和、時代國際(W飯店)、雄獅集團、東南旅行社、昇恆昌，以及知名餐飲：欣葉集團、貳樓餐飲、亞洲藏壽司、路易莎咖啡及海底撈火鍋等。其中晶華酒店集團所有職缺包含房務、清潔人員等起薪皆高於3萬元，文華東方也開出3萬7,000元急徵房務人員；另餐飲業慕里諾餐飲集團以高薪6萬徵求主廚、副廚與儲備店長，築間餐飲儲備店長也高達5萬元。

活動現場配合觀光產業主題，設有多個就業服務與職業訓練體驗專區，其中「工作小幫手體驗館」設計了餐飲服務、房務、廚師及櫃檯服務人員等職務的輔具體驗操作；「職涯諮詢主題館」則是讓民眾依據個人的特質、角色以及能力，設計專屬於自己的SLOGAN；此外，還有「物聯網創客基地」結合「宜蘭訓練場」造園景觀職類，提供循環回收文青盆器打造個人辦公療育盆景；另外，現場也邀請轄區多元培力單位、委外訓練單位及微型創業鳳凰店家免費提供咖啡、蛋糕、檸檬汁等美食及香氛精油、皮革製作DIY體驗。

為鼓勵民眾踴躍求職並體驗北分署就業服務與職業訓練的成果，凡在現場投遞履歷、參加職涯諮詢或DIY體驗，就有機會獲得Switch、AirPods Pro、富士拍立得等大獎，事先於官網預約報名還能加碼抽超商禮券及威秀影城電影票等多樣好康，總計200個獎項等你拿!欲知活動詳情，請上勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署官網(http://tkyhkm.wda.gov.tw/)查詢，或洽02-89956399分機1477謝小姐。