臺大生傳EMBA招生中 農企業經理人進修第一選擇

執國內農學院牛耳的臺灣大學，培育農產業行銷傳播及農鄉社會永續發展專業人才的「生物產業傳播暨發展學系」，(以下簡稱生傳系)，將於112年一月份舉辦兩場招生說明會，歡迎想要成為跨領域創新經營精英者踴躍報名。

系主任黃麗君教授表示臺大生傳EMBA創造以行動學習、移動教室的跨領域菁英交流學習環境；以強化EMBA學生的農業創新能力。課程聚焦於國內外農業發展與創新管理兩大主軸，授課內容涵蓋休閒農業、食農教育、創新創業、行銷傳播等，同時搭配行動學習、移動教室，成為農產業鏈結的橋梁；進而培育跨領域人才，營造創新的環境，締造新的產業合作學習模式。

臺大生傳EMBA創造以行動學習、移動教室的跨領域菁英交流學習環境；以強化EMBA學生的農業創新能力。圖/臺大生傳EMBA提供

臺大生傳EMBA迄今已招收了五屆學生，近期農委會公布的第6屆百大青農輔導計畫，臺大生傳EMBA 1-5屆共有五位同學獲選百大青農。農委會漁業署今年度12位模範漁民中即有兩位臺大生傳EMBA菁英獲選，於全國漁產業界脫穎而出。另外還有第二屆臺大生傳EMBA同學所帶領的團隊，建造了亞洲首座的溫室展示中心，榮獲德國iF設計獎肯定，還有台灣唱片設計先驅、裝置藝術家同時也是台北燈節創意總監以及多位神農獎得主等各業界菁英，均以臺大生傳EMBA就讀為第一選擇。

臺大生傳EMBA學生來自各行各業業界精英，不僅農企業經理人，還有律師、會計師等專業人士就讀，生傳EMBA學生個個臥虎藏龍，吸引臺灣農企業許多的專業經理人就讀，學生橫跨多個產業如：農會理事長、總幹事、同業公會理事長、食品、米、水果、茶、養殖、傳播、食品、飲料、雞禽、畜牧業、乳業、科技、餐飲與政府部門等公司或單位負責人與高階主管等專業人才聚集，臺大生傳EMBA是農企業專業人士選擇再度進修的首選。前三屆同學多已畢業，取得臺灣大學所頒發的碩士學位。目前即將展開第六屆新生招考，歡迎有意進修臺灣大學碩士學位的考生踴躍前來參加本系舉辦的招生座談會。

臺大生傳EMBA招生座談會。圖/臺大生傳EMBA提供

臺大生傳EMBA兩場次招生說明會，場地與時間安排如下

第一場次：112年1月8日（日）14:00

國立臺灣大學雲林校區鋤禾館（地址：雲林縣虎尾鎮學府西路8號）

第二場次：112年1月14日（六）14:00

國立臺灣大學農業綜合館四樓418教室（地址：臺北市羅斯福路四段一號）

2023臺大生傳EMBA招生交流座談會報名表，報名表網址: https://forms.gle/oH4c5GfMnyQHoyZJA