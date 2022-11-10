檢測試劑原料大廠偉喬生醫獲國家磐石獎

第31屆「國家磐石獎」及「海外台商磐石獎」頒獎典禮於11月8日盛大舉行，會中各有8家優秀企業獲獎，並由蔡英文總統親臨頒獎祝賀，嘉勉中小企業的卓越表現與使命感，國內檢測試劑原料大廠偉喬生醫在眾多企業中脫穎而出榮獲國家磐石獎。

偉喬生醫董事長莊詠鈞表示，國家磐石獎獲獎企業之產業領域包含金屬廢液電解回收、農畜業、醫療生技、無限通訊製造、工具機設備等，其中偉喬生醫是唯一以生技檢測醫療相關產業獲獎，備具殊榮。此次評審委員綜合評估認為，偉喬生醫組織中有多位高階生醫研究人員，擁有科研專業形象，疫情間更串聯臺灣中下游供應鏈，填補生醫產業鏈缺口，熱心公益對社會均有具體貢獻。現今偉喬生醫也特別重視產學合作，盼能向下扎根，培育更多優秀技術人才。

偉喬生醫專精於蛋白、抗體開發製造，擁有高端研發及免疫分析相關的技術平台，提供全方位一站式客製化ODM與CRO等服務，提供穩定及高品質之生物性原料，串連臺灣生醫產業鏈，服務對象包含學術夥伴、生技公司及藥廠，邁向國際市場。感謝政府對中小企業支持力道大幅提升，此次能在盛事中脫穎而出，也讓企業信心倍增，期盼能繼續拓展社會責任義務如CSR、ESG等永續經營，公司同仁也更能義無反顧專注在技術研發與成長。

國內最具規模檢測試劑上游原料供應廠偉喬生醫自2013年成立至今，是國內首間從原料至最終產品一站式自行生產之檢測試劑廠，董事長莊詠鈞及執行長鄭又瑋全心投入將技術注入創新能量，日前已規劃建置台南新廠，結合原有檢測試劑的原料產線，預計能增加 350% 的生產量能。

偉喬生醫未來將提供更多元創新品項檢測試劑開發及應用服務(IVD CDMO)，持續研發及供應細胞治療研究應用，及mRNA疫苗相關活性酵素原料，亦投入量產型細胞株開發，期許為生醫領域帶來全面性及卓越的發展。