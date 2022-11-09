政大商學院舉辦美國會計學會第50屆「傑出會計教育家獎」

歷史悠久、擁有執牛耳地位的美國會計學會(AAA)，在今年8月頒發第50屆「傑出會計教育家獎」，國立政治大學商學院會計學者吳安妮講座教授獲此殊榮。吳講座教授為AAA總會自1973年開始頒發獎項以來，首位榮獲此獎之亞洲學者，同時也是全球第一位榮獲AAA國際會計領域(IAS)的「傑出國際會計教育家獎」、管理會計領域(MAS)的「管理會計終身貢獻獎」、所有會計領域的「傑出會計教育家獎」三大桂冠的國際會計學者。

國立政治大學於今(9)日舉行AAA第50屆「傑出會計教育家獎」恭賀典禮暨產學研發中心新書與成果發表會，邀請學術教育先進與產業企業領袖共襄盛舉，內容包含產、學界領袖致賀詞、頒獎、感言發表、產學研發中心新書發表與簽名、成果發表。

政大前校長鄭丁旺（左）致上賀詞，並頒發獎座予吳安妮（圖中），表達對台灣學術頂尖研究者的榮耀尊崇。圖／政大商學院提供

活動分為上下半場舉行，上半場為恭賀典禮之部分，由政大校長李蔡彥、副校長蔡維奇、中華會計教育學會理事長薛敏正、玉山銀行董事長黃男州、明門實業董事長鄭欽明及政大前校長鄭丁旺致上賀詞，並由鄭前校長頒發獎座予吳安妮講座教授，表達對台灣學術頂尖研究者的榮耀尊崇。

在頒獎典禮中，吳安妮以「人生智慧的累積及成本：眾生恩」為主題，發表獲獎感言，吳安妮表示：「在生命的每一階段都有不少人幫助我，大家都是我的「恩人」及「善知識」。」她並感謝包括町洋公司、勤誠公司、玉山銀行、旭然公司、日正食品公司、普祺樂公司、勇昌貿易公司、協磁公司及千慈公司等在場的企業家對她的全力支持。

推動國際化發展，將台灣的管理會計與政府的政策結合是吳安妮的新里程計畫，讓台灣成為管理會計的「世界典範」。圖／政大商學院提供

吳安妮也作出誓願將全生命奉獻給對她有恩的台灣及台灣的眾生，決意成立「管理會計及永續智慧學習平台」，讓管理會計與智慧製造、ESG、大數據及AI等新技術加以整合一體，協助學界及業界邁入「科技化」及「科學化」之管理大時代，同時協助台灣50所以上大學之BSC及AVM教育課程；以AVM智慧製造整合管理團隊（Air Center）之成果（3年，13位老師，16項產品），協助微型及小型製造業邁入「數位轉型」。

推動國際化發展，將台灣的管理會計與政府的政策結合是吳安妮的新里程計畫，她想把台灣管理會計經驗推往「新南向國家」，再進而推向「世界各國」，讓台灣成為管理會計的「世界典範」。

政治大學副校長、政大商學院蔡維奇賀詞指出，除了恭喜吳安妮教授榮獲美國會計學會「傑出會計教育家獎」，蔡維奇院長也表示，吳教授對教學和研究的熱情，一直是政大商學院在學術研究與產學合作上的標竿典範，也是院內許多老師非常敬佩的人。借重老師的研究成果，來幫助企業提升經營績效與競爭力，或是提供政府政策制度上的建議，一直是商學院的使命。期許未來有更多老師可以向吳教授看齊，結合學術與實務界的力量，讓台灣社會有更好的發展與成長。

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