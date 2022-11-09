由勞動部職業安全衛生署主辦、中華環保安全衛生協會執行的「111年度移動式起重機保養廠示範觀摩會」，將邀集移動式起重機製造、進口、保養、維修及使用者，推廣及落實起重機保養及自動檢查制度，以期逐步提升我國移動式起重機維護保養廠商之保養技術及管理作法。歡迎移動式起重機製造、進口、保養、維修及使用者踴躍報名參加。

該示範觀摩會現場置備移動式起重機，由具一定規模之移動式起重機維護保養廠商代表講授，透過維護保養制度、實際維護保養案例研討及現場實地觀摩等課程規劃，有助於與會業者互相觀摩學習。該活動免費，名額有限，報名從速，並提供紙本講義。全程參與人員將另核發「移動式起重機操作人員在職教育訓練」時數3小時。

場次規劃如下：

一、111/11/23(三)13:30-16:30 桃園市民昌企業有限公司(桃園市中壢區福祥路333-1號)，該公司委請之專業講師，該場次著重旋轉盤維護保養。

二、111/11/24(四)13:30-16:30，台中市必捷吊車有限公司(台中市烏日區環中路七段468號)，由該公司委請之專業講師講解。

報名說明：(下列兩種方式者擇一報名)，紙本報名：請有意報名者以傳真方式回傳。該案承辦人翁小姐，聯絡電話：02-23312487，傳真號碼：02-23825765

線上報名：https://reurl.cc/6LDZ1Z

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