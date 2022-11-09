霹靂攜手威許打造 FAN 好康 APP　構築霹靂會員生態圈

身為台灣布袋戲 IP 品牌龍頭代表的「霹靂國際多媒體」至今立足已 30 多年，持續拓展集團旗下版圖包含官網、電商、餐飲、直營店、PILI 線上看等。但也因為經營項目眾多，霹靂發現，過往集團會員是由各部門、單位針對其服務領域的會員需求，去做相對應的服務，雖然提供了多元化的會員服務，但缺乏進一步整合，讓會員更深度的與霹靂溝通、互動。

為了提供戲迷粉絲更好的體驗與會員權益，霹靂集團因此決定與擅長行動化會員經營的威許移動攜手打造「FAN 好康 APP」 ，讓無論是喜歡網購、參加線下活動以及觀賞線上戲劇的戲迷粉絲，都可以透過 FAN 好康 APP 即時查看消費累計及優惠活動，加深集團整體會員經營方面的黏著度與忠誠度。

「 霹靂探險特展」以智力、武學、醫學、美食、娛樂 5 項設計概念規劃六大展區。圖/霹靂國際多媒體／提供

威許移動協助霹靂佈局數位轉型，運用單一登入技術（SSO），把分散在旗下不同品牌接觸點的會員進行整合串接，讓霹靂能集中各部門的資源，不管是消費分級還是相關的福利兌換、實體活動、甚至是相關的新品訊息，都可以統一用集團資源去和粉絲溝通與互動，霹靂也可透過後台進一步分析、了解會員粉絲的喜好及做到分群分類，讓集團可以針對不同喜好與不同族群，做到個人化的互動與溝通，也能推出更貼近粉絲需求的服務與方案。以消費為例，過往會員經營是門市、電商分別去跟會員互動，線上會員取得優惠券，但僅限線上通路使用，也因為會員資料分別隸屬於不同通路，導致線上、線下活動也是分開舉辦，集團得花更多力氣來經營，而會員也比較難去進行消費累積。

未來透過 FAN 好康 APP集團就能把門市和電商的優惠聯動在一起，同一張優惠券會員可以在電商使用，也可以在門市打開 APP，秀出會員條碼來做兌換，讓粉絲可以依照自己的喜好去選擇他想要的消費方式，讓消費上更便利。另，霹靂在消費回饋制度上也相當用心，會員分級依據消費級距，分為普卡、白金、黃金、翡翠，不同等級可得到不同的兌換券或是福利，每到會員生日或是特殊活動，霹靂就能透過 APP 發放兌換券或是好康折扣優惠，讓霹靂能夠更直覺地去跟會員互動。

▲戲迷粉絲可以透過 FAN 好康 APP 即時查看點數、優惠券、消費累計及優惠活動。圖/霹靂國際多媒體提供

在與會員的互動經營方面，透過 FAN 好康 APP，除了讓粉絲能更快速的了解、參與霹靂及旗下品牌各種線上、線下活動，達成集團會員人流互相導引的效果，集團在活動舉辦的同時也可以馬上辨識粉絲是誰，進一步知道會員的喜好、興趣，甚至是使用行為，後續不管是活動、行銷還是相關方案的建議和企劃，就能結合粉絲的行為，提出讓粉絲更喜歡的方案。

對於 APP 未來的經營規劃，霹靂集團表示會針對粉絲群的娛樂與購物需求進行功能上的強化，特別瞄準粉絲戲迷追星、實現偶像情結的需要，提供商品或點數、票券等活動優惠，也正在規劃更多抽抽樂、轉盤等互動小遊戲，希望 FAN 好康除了提供粉絲資訊的功能外，能夠額外增添娛樂性及會員榮譽感，進一步加強戲迷、粉絲、會員的品牌黏著度，像是前陣子「霹靂兵烽決之玄象裂變 買 DVD 就送你喝咖啡」的超商咖啡兌換活動，只要掃描 DVD 上面的 QR code，登入 SSO，下載 FAN 好康 APP，就能得到一張免費的咖啡兌換券就是一例，目前霹靂集團先鎖定霹靂鐵粉及高活動參與率的戲迷、粉絲族群加入 FAN 好康，有了一定的用戶基數後，下一階段將持續深化、多元化 FAN 好康 APP 的內容，為打造霹靂會員生態圈再邁進一步。