台灣茶世界發光 大葉大學辦台日視訊交流茶會

大葉大學舉辦台日視訊交流茶會。圖／大葉大學提供

響應台灣茶協會「2022世界健康日•全民喝茶日」愛喝台灣特色茶活動，大葉大學藥用植物與食品保健學系透過日本台灣文化藝術交流會與日本和歌山文化協會跨國連線，舉辦台日視訊交流茶會，日本演繹抹茶文化，台灣則由大葉大學藥保系師生展演首創的太極茶會，彼此觀摩學習，將台灣茶介紹給世界。

大葉大學台日視訊茶會讓參與者體驗抹茶。圖／大葉大學提供

台灣茶協會理事長、大葉大學觀光餐旅學院院長李世傑表示，因應中部地區的茶產業特色，大葉推動「食尚管理、農法自然－台灣茶(TWT)產業鑫人才培育2.0計畫」，獲得教育部大學社會責任實踐計畫三年期獎助，不只是結合理論與實作，為茶產業培育專業人才，更積極舉辦各式活動，從茶科學到茶文化，全方位推廣台灣好茶。大葉大學是與產業緊密連結的大學，更是一所國際化的大學，因此推動台日交流茶會，由藥保系林芳儀老師帶領碩士生展演茶藝，應日系林美秀老師帶領大學部學生協助翻譯，提供實作學習的平台，讓世界看見台灣茶的優點，等疫情過後，歡迎日本友人來台灣品嘗台灣茶。

大葉大學藥保系師生展演自創的太極茶會。圖／大葉大學提供

藥保系助理教授許文光表示，大葉大學與台灣茶協會共同推動的台日視訊交流茶會，已經有五個場次，透過不同的地點、不同的茶藝展示，促成國際茶文化交流，讓更多人認識台灣特色茶。此次交流活動，展演大葉大學藥保系許文光老師首創的太極茶會，並與林芳儀老師與學生們共同催生演藝，取溫性茶與寒涼茶兩種不同的茶湯，經由對比與調和的循環，演繹台灣文化，也展現了大葉大學德國師徒制的教學體現。