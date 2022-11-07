勞動部北分署跨域結盟 舉辦新媒體培育人才成果發表會

勞動部勞動力發展署北分署今(7)日於北分署YS青年職涯發展中心舉辦「α世代玩家-新媒體人才培育計畫」成果發表會，展現多元職訓課程與學習成果。現場邀請YouTube官方平台代表及此次參訓學員參與此活動，展示學員培育成果，除了展示學員創作品牌及頻道介紹外，也邀集上屆優秀學員分享成功經驗，內容豐富精彩。

北分署自去年首度攜手Google、YouTube共同試辦「新媒體人才培育計畫」，獲得許多新媒體創作者的好評與熱烈回響。因此今年擴大辦理，課程規畫部分除邀請Google、YouTube認證師資，共同設計課綱及授課內容，並透過線上遠距教學便利學員學習，結合實體工作坊、名人講座、企業參訪等豐富內容，促進學員交流。

勞動力發展署北分署分署長賴家仁表示，透過開辦新媒體產業的探索、體驗課程，培育民眾深入瞭解產業趨勢及職能需求。圖／陳又嘉

YouTube平台管理階層經理Castle分享影音產業發展現況，藉由知名業師(超認真少年)客製化個別輔導，帶領學員發揮自我特色、掌握市場趨勢；更在北分署的「YS青年職涯發展中心」打造新媒體創作據點，設置Podcast及小型攝影棚等影音設備，讓青年朋友能透過實作體驗，及時發揮影音創作及數位行銷的無限創意，增加對新媒體產業的認知深度。

YouTube平台管理階層經理Castle分享影音產業發展現況。圖／陳又嘉

111年度「新媒體人才培育計畫」繳出亮眼成績單，協助「YouTube創作者孵化器班」學員新創/優化60個頻道、上架影片達950支、累積訂閱人數更達20萬人；另外「Google數位行銷班」學員考取各項數位證照達149張；參訓學員也不乏各領域佼佼者，曾摘下全國技能競賽國服組金牌沈靖娟透過創立YouTube頻道，分享服裝技術教學及設計理念，目前瀏覽數已成長高達300％。

勞動力發展署北分署分署長賴家仁表示，近2年多受到疫情影響下，網路與新媒體相關人才需求逆勢成長，北分署透過開辦新媒體產業的探索、體驗課程，培育對新媒體有興趣的民眾，深入瞭解產業趨勢及職能需求；未來將進一步連結北分署自辦訓練及委外培訓單位，提供新媒體數位行銷、影音剪輯、數據分析等專業訓練課程，歡迎對新媒體產業有興趣，有意願學習專業技術的民眾，善用政府提供的各種職涯探索、職業訓練資源，為自己提升就業、創業的競爭力。