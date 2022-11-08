讓養殖逆向操作!鉑鍶國際控股輔導企業上NASDAQ

紐約時間9月29日下午四點，陪同NOCERA鄭董參與，收市敲鐘儀式登上世界的舞臺 NASDAQ: NCRA(美國時代廣場)這是每位企業主的首次。 鉑鍶國際/提供

從紐約時代廣場看到一位台灣會計師自己組織團隊包括會計，審計，律師，還有股務逆向操作借殼上櫃後轉板上市。

鉑鍶國際控股股份有限公司執行長林昌平表示，就在紐約時間9月29日下午四點，我陪同NOCERA鄭董參與NASDAQ的收市敲鐘儀式，登上世界的舞臺。NASDAQ納斯達克是全球重要交易所，所在地是紐約時代廣場，這是每位企業主的首次，也是很多企業主夢想的那次，只要有心，天下無難事。我很佩服鄭董在沒別人協助下可以自己上市。鄭董也成為鉑鍶國際控股輔導企業上NASDAQ最重要的戰略夥伴和顧問。

全球隨著ESG環保意識和健康海鮮需求的提升，越來越多的公司投入循環水設備養殖領域。美國納斯達克掛牌公司【諾斯拉，納斯達克上市公司】：NCRA，目前是業界先驅，不僅可以抗全球通膨危機，提供新的水產養殖科技和一個在地永續環保養殖解決方案。

鉑鍶國際控股股份有限公司創辦人CEO WILLIAM林昌平（左）Jeff鄭英杰董事長（右）合影。 鉑鍶國際/提供

諾斯拉的主要製造產品是循環水科技養殖系統（RAS）。諾斯拉的陸基科技循環水養殖系統有大特點：

一是高效節能可回收90%的水再循環使用，降低水資源的浪費及環境污染因素，達到永續環保養殖目的。

鉑鍶國際控股股份有限公司創辦人CEO WILLIAM林昌平。 鉑鍶國際 /提供

二是運用科技設備及精密運算模式，採用集中曝氣、斜面集污、旋流分離技術等方式提高水體溶氧並保持養殖水質，促進魚的生長及活力。

目前諾斯拉循環水養殖系統 每年可提高多達22,000磅的羅非魚或鯰魚，在美國的總收入約為美金25,000至50,000元（統計為加工跟活體），目前全世界有30億人依賴海鮮作為蛋白質來源。其中以中國、日本和美國是世界三大主要海鮮消費國。在美國市場幾乎有90%的海鮮是從海外進口。

2050年世界人口預計將達到95億人，而不斷增長的人口需要穩定和經濟效益的蛋白質來源，世界各地對海鮮的需求也越來越強烈，過度捕撈是海洋最嚴重的威脅，不僅造成海洋野生動物數量下降，海洋生態繼續老化，資源更是有限，導致各國需要制定公約，限定捕撈，增加了糧食危機和經濟風險。因此，「水產養殖」是全世界唯一的解決方案。

NASDAQ掛牌酒會。鉑鍶國際/提供

諾斯拉從設備採購到蓋廠養殖再到投資魚電共生，今年於美國上市把科技養殖漁業帶回美國，是全球一大福音。美國養魚場技術可追溯到20世紀70年代，但從那之後並沒有重大升級（嚴重落後台灣），面對21世紀疫情和戰爭帶來的糧食危機，諾斯拉的美國上市，為市場帶來了轉機，而擁有糧食的掌控權，自然擁有左右世界的能力。

諾斯拉為水產養殖提供EPC（工程採購施工）解決方案並進一步擴大業務範圍，從設計、採購、建造及經營陸基養魚場所需的設備，提供比許多競爭對手更實惠的 RAS 技術及全面解決方案。允許小型養魚者為他們的社區生產當地、更便宜的魚，如羅非魚和鯰魚，努力在人們的餐桌上提供健康且負擔得起的食物。

因此諾斯拉正在進軍食品零售市場，從前端養殖到中端食品加工再到末端的便當生產銷售，整合成一條龍的系統服務來降低成本，努力為消費者抗通膨，提供更多平價安心的餐點選擇，包括台幣40元菜飯便當、台幣50元牛肉麵及台幣135鰻魚飯等。

諾斯拉首席執行官鄭英杰表示，我們的循環水產養殖系統使用循環水是環保是綠色的，我們對收購美心團饍的控股權感到非常興奮，這家台灣公司專注於即食、便當、水果和蔬菜，並預計美心團饍會為公司提供巨大的優勢並將在 2023 年為 Nocera 帶來1000萬美元的收入。從水產到便當一條龍的服務，我們將給予大家最優惠的價格來抵抗通膨並解決糧食危機。

諾斯拉臺灣戰略合作伙伴&合作公司：

（鉑鍶國際控股股份有限公司）

鉑鍶國際控股股份有限公司，是專業輔導企業美國上市、美國投行服務、美國證券、銀行服務。創辦人CEO WILLIAM林昌平金融服務24年，金控經驗16年，美國金監局FINRA登錄合格從業人員。現任臺灣金融發展協會 執行長。