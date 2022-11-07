北科大舉辦幸福科技創新創業競賽 跨校合作創新成果

為啟發創新創業精神，國立臺北科技大學3日舉辦「2022年幸福科技創新創業競賽」決賽，在創新創業基地盟校共同推動下，今年高達19校、跨校組成70隊參賽，決賽當日同步展示20隊優選成果，並頒發進駐北科大育成中心的績優廠商，培育學子創新思維與產業發展共榮。

北科大校長王錫福表示，呼應全球永續淨零趨勢，今年「北科育成之星」三家得主包括：澳豐複材科技公司致力推動碳纖維複合材料循環再生新模式，入圍經濟部中小企業處破殼而出、並為本年度本校吸引投增資金額最高的進駐廠商；校友企業寀呈公司研發可取代塑膠之無毒害的玉米澱粉（PLA）日常用品，外銷歐美市場多年；以及榮惠盈國際公司，主攻智能停車柱硬體管理系統，具有創新技術三合一專利優勢。另感謝巨大數據科技捐贈數據分析系統，幫助本校師生快速掌握量化分析研究。

在學生競賽方面，今年邀請國際創新創業協會資深顧問蔡適陽、電腦公會總監賴荃賢、一諾創新（iiiNNO）創辦人郭展榮、安永聯合會計師事務所業務拓展部副總經理葉乃菁、StarFab Accelerator執行長劉晏蓉擔任評審，合作發掘創業新秀人才。

最終選拔，北科大、陽明交大跨校團隊「牙理斯多德」採用三維列印及逆向建模技術製作根管治療用牙齒模型，幫助牙醫系學生與相關從業人員標準化牙髓治療訓練與技能測驗使用，榮獲第一名；第二名由北科大團隊「食光」拿下，藉由智慧生理監測貼片收集腸音，透過AI系統感測腸胃功能已提供飲食建議；第三名為北科大、臺灣海洋大學跨校團隊「漫煙1982」，致力於馬祖的文化推廣，以製作馬祖老酒香的柳丁酥為特色商品，打造地區品牌。

北科大、陽明交大跨校團隊「牙理斯多德」榮獲第五屆2022年幸福科技創新創業競賽第一名。圖／北科大提供

因應全球氣候變遷，當日上午，北科大副校長任貽均與ESG世界公民數位治理基金會（ESGWD）董事長暨北科大智財所教授陳春山、證券櫃檯買賣中心副總經理郭佳君、KPMG創新與新創服務團隊主持會計師郭冠纓、富邦綜合證券副總經理吳春敏，共同宣示成立「ESG 淨零創新艦隊」，打造台灣ESG典範。

「ESG 淨零創新艦隊及策略論壇」共賀論壇圓滿成功。 圖／北科大提供

當日下午「ESG 淨零創新艦隊及策略論壇」，行政院副院長沈榮津特別錄製影片開場致詞，臺灣證券交易所總經理簡立忠也蒞臨致詞，論壇邀請到多位重量級貴賓，針對「臺灣ESG淨零策略及ESG生態系」、「ESG產業艦隊及證交所創新板發展策略」兩大主題進行經驗分享。期待透過交流，促使臺灣相關產業對ESG新創團隊提供建議及策略思考，共同許下世界公民的願景，實踐永續環境的社會責任。