視覺設計雙金科藝電競也摘冠 醒吾商設系創意大爆發為校爭光

醒吾科大商業設計系日前參加「2022 Taiwan Top Star 台灣視覺設計獎」奪雙金，<壓礪視覺化>獲平面設計類金獎、<迷途異獸>獲插畫設計類金獎；又於「第四屆CCCE城市盃數位科藝電競邀請賽」中奪得中文商品設計全國組冠軍，商業設計系頻頻在各大競賽摘金，優異表現全校師生與有榮焉！

醒吾科大商設系老師林永雲，在「醒木手創工作坊」用心指導學生製作音箱的家。圖／醒吾提供

已有多次帶領學生得獎經驗的翁永圳表示，將課程設計規劃與國內外競賽項目結合，讓學生的作業即是參賽作品，藉由參與國內外競賽訓練學生設計能力，並觀察國內外學生的創作作品樣貌，累積設計實力。





由醒吾科大商設系老師康柏楷(右起)、學生成心瑜、黃楹禎，參加「2022 CCCE城市盃數位科藝電競賽」，榮獲中文商品設計全國組冠軍。圖／醒吾提供

今年初已有三位同學作品入圍「芬蘭拉赫第國際海報展」，並有一件獲得榮獲Grafia Tapani Aartomaa 獎，及「2022 Taiwan Top Star 台灣視覺設計獎」有兩件作品獲得金獎，對學生來說不斷挑戰自己的作品是難得的經驗；近期參加國內舉辦的2022年人權海報設計競賽亦有兩件作品入圍。

「2022 CCCE城市盃數位科藝電競賽」，榮獲中文商品設計全國組冠軍作品。圖／醒吾提供

翁永圳指出，積極帶領學生參與國內外競賽，學生畢業後可將參賽作品放入作品集，未來參加工作面試徵選時，會獲得更多錄取的機會。像是已畢業的得獎常勝軍王佳敏，目前在科技公司上班且待遇優渥，期許學生都能熱愛設計這份工作，完成客戶或公司交付的工作，並在職場上繼續發光發熱。

醒吾科大商設系於「2022 Taiwan Top Star 台灣視覺設計獎」以<迷途異獸>獲插畫設計類金獎。圖／醒吾提供

在商業設計系任教的林永雲老師，是業界少數兼具設計實務與實踐的大師級人物，他特別提到有關課程內容的設定範圍，以生活為出發點設計開發學生自己喜歡的商品，並配合展覽將作品成果展示及銷售，可以激發學生們的學習動力，且會有更好的學習效果。學生並可以透過參加比賽，接觸更多設計及創作交流，增加學生信心及向心力。

醒吾科大商設系於「2022 Taiwan Top Star 台灣視覺設計獎」以<壓礪視覺化>獲平面設計類金獎。圖／醒吾提供

林永雲並提及目前在設計領域上，是各個產業都非常重要的專業技能，學生畢業後可以朝自己喜歡的產業方向發展，畢業後可以自己開工作室、到大公司當設計師或是企劃，都有很不錯的發展。

醒吾科大商設系康柏楷老師介紹3D列印教室，有多組3D列印機、光固化列印機、還有原型的機器。圖／醒吾提供

擅長角色設計、複合媒材設計的康柏楷老師於日前帶領學生黃楹禎及成心瑜，參加「2022 CCCE城市盃數位科藝電競賽」，榮獲中文商品設計全國組冠軍。

康柏楷說：「很感謝同學們跟我一起挑戰這個NFT的議題，我們這次的主題是以自己的學校做發想，如果學校要發展NFT的話，要怎麼把這些作品與學校教學特色結合，並在未來能變成可以跟元宇宙銜接的一個小實驗。」



商業設計系教學方式就是從正課開始研發，有很多玩具設計、角色設計、漫畫設計等課程。康柏楷表示，就像一個公司一樣開會討論每件事情去克服並完成，同學們都表示學習到很多實務經驗，且學校有專業3D列印教室，有多組3D列印機、光固化列印機、還有原型的機器，選讀商業設計系可以把所有你想要設計應用的創意，全部在這裡實現。

成心瑜謙虛的表示，覺得人物角色設定非常困難，每個角色都代表一個科系，因為不太了解其他科系的學生，所以只能用既定的印象來設計他們的角色，這次比賽最大的收穫是能讓大家看到醒吾科大各科系的特色。

黃楹禎開心指出，發現參賽者的作品都非常厲害，沒想到我們在千人之選中意外得獎，也謝謝老師在過程中多次的溝通與指導，很喜歡成心瑜畫的每個角色，都很有自己的風格跟特色，覺得很值得一起學習。

醒吾科大商業設計系為培育優秀的商業設計人才，使學生在理論與實務上能兼容並重，除了鼓勵學生不斷參與國內外競賽，在全球規模最大的國際學生設計競賽TISDC屢有斬獲，累計獲獎獎金在「2019-2021年TISDC院校排名」，大躍進至全球第35名，是國內科技大學教學成果進步最大學校。